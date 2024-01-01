Ünlü Futbolcunun Eşi Artık Kaptan Pilot!

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: İndi-bindi 120 lira olmalı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: İndi-bindi 120 lira olmalı
%0.99 Faizli Kredi, Yeni Yıla Özel!
%0.99 Faizli Kredi, Yeni Yıla Özel!
Sponsorlu İçerik
Adalet Bakanı'ndan 'topril iddialarına' açıklama
Adalet Bakanı'ndan 'topril iddialarına' açıklama
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
'Yargıtay kararı ile kesin hüküm söz konusu, TBMM'nin gündeminde'
'Yargıtay kararı ile kesin hüküm söz konusu, TBMM'nin gündeminde'
Merkez Bankası: Kira ve akaryakıt fiyatlarındaki gerileme enflasyonu etkilemiştir
Merkez Bankası: Kira ve akaryakıt fiyatlarındaki gerileme enflasyonu etkilemiştir
'2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek'
'2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: AYM için Anaysasal değişiklik ihtiyaçtır!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: AYM için Anaysasal değişiklik ihtiyaçtır!
MİT PKK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi
MİT PKK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi
Seçmen listeleri askıya çıktı, 2 hafta sürecek
Seçmen listeleri askıya çıktı, 2 hafta sürecek
Emekliye ek zam olacak mı?
Emekliye ek zam olacak mı?
Akaryakıta dev zam: Benzin, motorin ve LPG'ye aynı anda geldi!
Akaryakıta dev zam: Benzin, motorin ve LPG'ye aynı anda geldi!
Bu virüs baba olmayı engelliyor
Bu virüs baba olmayı engelliyor
Hakan Fidan uyardı, 'Kızıldeniz'de ciddi savaş tehlikesi var'
Hakan Fidan uyardı, 'Kızıldeniz'de ciddi savaş tehlikesi var'
Köpek derdi de başıboş kaldı
Köpek derdi de başıboş kaldı
Mossad ajanlarını özel ekip sorguluyor
Mossad ajanlarını özel ekip sorguluyor
AK Parti'de belediye başkan adayları 7 ve 15 Ocak'ta açıklanacak
AK Parti'de belediye başkan adayları 7 ve 15 Ocak'ta açıklanacak
İran, terör saldırısındaki ölü sayısını 95 olarak güncelledi
İran, terör saldırısındaki ölü sayısını 95 olarak güncelledi
Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor
Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor
Vergi rekortmenleri listesinde 4 kadın mükellef yer aldı
Vergi rekortmenleri listesinde 4 kadın mükellef yer aldı
TBMM'nin 'en'leri belli oldu
TBMM'nin 'en'leri belli oldu
'Valilik onayı ile bazı ürünlere zam yapıldı' iddiaları yalanlandı
'Valilik onayı ile bazı ürünlere zam yapıldı' iddiaları yalanlandı
Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi
Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi
Aralık ayında marketlerdeki 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu
Aralık ayında marketlerdeki 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu
Kadın veliden, kadın öğretmen ve kadın kantinciye darp
Kadın veliden, kadın öğretmen ve kadın kantinciye darp
Yargıtay'dan Can Atalay kararı: AYM kararına uyulmayacak
Yargıtay'dan Can Atalay kararı: AYM kararına uyulmayacak
Hüda-Par seçim ittifakı için kararını verdi
Hüda-Par seçim ittifakı için kararını verdi
Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak
Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak
'Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır'
'Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır'
Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandı
Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandı

Ünlü Futbolcunun Eşi Artık Kaptan Pilot!

Futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu pilotluk mesleğini icra ediyordu.

  1. Futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu pilotluk mesleğini icra ediyordu.

    Futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu pilotluk mesleğini icra ediyordu.

  2. 2010 yılında Galatasaray'ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu ile evlenen Yağmur Sarıoğlu, aynı zamanda 3 çocuk annesi.

    2010 yılında Galatasaray'ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu ile evlenen Yağmur Sarıoğlu, aynı zamanda 3 çocuk annesi.

  3. 4 bin saat yardımcı pilot olarak uçuşunu tamamlayan Sarıoğlu, 3 aylık kaptanlık eğitimi aldı.

    4 bin saat yardımcı pilot olarak uçuşunu tamamlayan Sarıoğlu, 3 aylık kaptanlık eğitimi aldı.

  4. Kaptanlık sınavlarını da başarıyla geçerek kaptan pilot oldu.

    Kaptanlık sınavlarını da başarıyla geçerek kaptan pilot oldu.

  5. Kaptanlar için en yüksek rütbe olan 4 çizikli apoleti takan Yağmur Sarıoğlu, heyecanını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

    Kaptanlar için en yüksek rütbe olan 4 çizikli apoleti takan Yağmur Sarıoğlu, heyecanını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

  6. "Kaptan pilotluğa terfi! İlerlediğim bu meşakkatli yolda başta öz disiplinimden ötürü kendime, yokluğumda evdeki yerimi dolduran aileme, beni bu rütbeye layık gören hocalarıma, yön gösterici tüm değerli kaptanlarıma, yardımsever mesai arkadaşlarıma ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum."

    "Kaptan pilotluğa terfi! İlerlediğim bu meşakkatli yolda başta öz disiplinimden ötürü kendime, yokluğumda evdeki yerimi dolduran aileme, beni bu rütbeye layık gören hocalarıma, yön gösterici tüm değerli kaptanlarıma, yardımsever mesai arkadaşlarıma ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum."