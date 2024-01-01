Ünlü Futbolcunun Eşi Artık Kaptan Pilot!
Futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu pilotluk mesleğini icra ediyordu.
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Futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu pilotluk mesleğini icra ediyordu.
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2010 yılında Galatasaray'ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu ile evlenen Yağmur Sarıoğlu, aynı zamanda 3 çocuk annesi.
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4 bin saat yardımcı pilot olarak uçuşunu tamamlayan Sarıoğlu, 3 aylık kaptanlık eğitimi aldı.
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Kaptanlık sınavlarını da başarıyla geçerek kaptan pilot oldu.
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Kaptanlar için en yüksek rütbe olan 4 çizikli apoleti takan Yağmur Sarıoğlu, heyecanını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:
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"Kaptan pilotluğa terfi! İlerlediğim bu meşakkatli yolda başta öz disiplinimden ötürü kendime, yokluğumda evdeki yerimi dolduran aileme, beni bu rütbeye layık gören hocalarıma, yön gösterici tüm değerli kaptanlarıma, yardımsever mesai arkadaşlarıma ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum."
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