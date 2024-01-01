2024 Emlak Vergisi Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?
İşte emlak vergisi 1. taksit ödeme tarihi
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2024 yılının başlaması ile birlikte vergi ödemeleri gündeme geldi. Taşınmaz sahibi vatandaşların yılda iki taksit olarak ödediği emlak vergisi en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Pek çok vatandaş 2024 yılının ilk taksitini ne zaman ödeyeceğini sorguluyor. İşte, 2024 emlak vergisi 1. taksit ödeme tarihi...
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EMLAK VERGİSİ İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN? Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinin 1 Mart'ta başlayan ilk taksit ödeme dönemi 31 Mayıs'ta bitiyor. Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR? İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor. Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.