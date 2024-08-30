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2024 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu

Milyonlar merakla bekleniyordu!

  1. Yeni yılın geçmesiyle birlikte milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2024 yılında resmi tatil günlerinin ne kadar olacağın yönündeydi. Birçok kişi yeni yılda resmi tatiller hangi güne denk gelecek diye araştırmaya başladı. 2024 yılının kaç gün resmi tatil olduğunun açıklanmasıyla birlikte herkes kendi tatil ve yıllık iznini belirlemeye başladı. İşte 2024 yılının resmi tatil günleri...

    Yeni yılın geçmesiyle birlikte milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2024 yılında resmi tatil günlerinin ne kadar olacağın yönündeydi. Birçok kişi yeni yılda resmi tatiller hangi güne denk gelecek diye araştırmaya başladı. 2024 yılının kaç gün resmi tatil olduğunun açıklanmasıyla birlikte herkes kendi tatil ve yıllık iznini belirlemeye başladı. İşte 2024 yılının resmi tatil günleri...

  2. 2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

    2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

  3. Ramazan Bayramı tatili 9 Nisan 2024 Arefe günü öğleden sonra başlayacak, 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Ancak Cumartesi- Pazar hafta sonu tatiliyle birlikte Ramazan Bayramı tatili 5,5 gün olacak.

    Ramazan Bayramı tatili 9 Nisan 2024 Arefe günü öğleden sonra başlayacak, 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Ancak Cumartesi- Pazar hafta sonu tatiliyle birlikte Ramazan Bayramı tatili 5,5 gün olacak.

  4. 2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

    2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

  5. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 2024 yılında Salı gününe denk geliyor.

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 2024 yılında Salı gününe denk geliyor.

  6. Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

    Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

  7. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

  8. KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

  9. 2024 yılında Kurban Bayramı tatili 4 gün olacak. <br> Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi başlayacak, 19 Haziran 2024 Çarşamba günü sona erecek.

    2024 yılında Kurban Bayramı tatili 4 gün olacak.
    Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi başlayacak, 19 Haziran 2024 Çarşamba günü sona erecek.

  10. KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

    KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

  11. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

  12. 30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

    30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

  13. Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

    Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı