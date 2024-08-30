2024 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu

Yeni yılın geçmesiyle birlikte milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2024 yılında resmi tatil günlerinin ne kadar olacağın yönündeydi. Birçok kişi yeni yılda resmi tatiller hangi güne denk gelecek diye araştırmaya başladı. 2024 yılının kaç gün resmi tatil olduğunun açıklanmasıyla birlikte herkes kendi tatil ve yıllık iznini belirlemeye başladı. İşte 2024 yılının resmi tatil günleri...