Bir Zamanların Ünlü İsmi Değişimiyle Şaşırttı!
90'lı yılların en popüler isimlerinden Kaan Girgin, Batık Aşklar Müzesi, Bir Sonbahar Hikayesi, Yasemin, Şampiyon, Dikkat Bebek Var, Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok yapımda yer aldı.
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Aslen Ankaralı olan oyuncu, bir dönem Ceyda Düvenci'yle olan evliliğiyle de gündemdeydi.
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Oyunculuğunun yanı sıra sunuculuk kariyeriyle de adından duyurdu.
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Siyesette de aktif yer alan ve bir dönem milletveili aday adayı olan Girgin, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.
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İşte Kaan Girgin'in yıllar içindeki değişimi...
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