Yılın İlk Meteor Yağmuru İçin Geri Sayım Başladı

Bu kaya parçalarının çoğu kuyruklu yıldızlardır, ancak bazı meteor yağmurları asteroitler tarafından üretiliyor. Halk arasında yıldız kayması olarak da bilinen meteor yağmurlarını izlemek için ne bir teleskoba ne de başka bir gözlem aracına ihtiyaç duyuluyor. Quadrantid meteor yağmuru, havanın açık olduğu bölgelerde Türkiye`den de izlenebilecek.