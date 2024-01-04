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Yılın İlk Meteor Yağmuru İçin Geri Sayım Başladı

Çoban takımyıldızından gelen Quadrantid meteor yağmuru, 4 Ocak 2024'te zirveye ulaşacak ve Türkiye'den de izlenebilecek.

  1. Quadrantid meteor yağmurunda saatte 120 adet "yıldız kaymasının" görülmesi ve yıldız yağmurunun 3 gece sürmesi bekleniyor. Kuzey Yarımküre'de izlenecek meteor yağmuru kuzeydoğudan akacak ve 23.00`dan sabaha kadar izlenebilecek.

    Quadrantid meteor yağmurunda saatte 120 adet "yıldız kaymasının" görülmesi ve yıldız yağmurunun 3 gece sürmesi bekleniyor. Kuzey Yarımküre'de izlenecek meteor yağmuru kuzeydoğudan akacak ve 23.00`dan sabaha kadar izlenebilecek.

  2. Quadrantid`te saatte 110 ila 120 kadar meteor atmosferden geçiyor. Bu, her yıl gökyüzünü süsleyen en yoğun meteor yağmurlarından biri.

    Quadrantid`te saatte 110 ila 120 kadar meteor atmosferden geçiyor. Bu, her yıl gökyüzünü süsleyen en yoğun meteor yağmurlarından biri.

  3. Quadrantid, sona ermeden önce yalnızca altı saate kadar zirveye ulaşıyor. Bir sonraki gözlem ise 12 ay sonra yapılabiliyor.

    Quadrantid, sona ermeden önce yalnızca altı saate kadar zirveye ulaşıyor. Bir sonraki gözlem ise 12 ay sonra yapılabiliyor.

  4. En iyi Kuzey Yarımküre'de görüntülenen Quadrantidlerin parlak noktası (göktaşlarının gökyüzünde ortaya çıktığı yer) Büyük Kepçe`nin hemen altında, Boötes ve Draco takımyıldızları arasında yer alıyor. Dünya, Güneş Sistemi boyunca ilerleyen bir kaya parçasının geride bıraktığı enkazın içinden geçerken meydana geliyor.

    En iyi Kuzey Yarımküre'de görüntülenen Quadrantidlerin parlak noktası (göktaşlarının gökyüzünde ortaya çıktığı yer) Büyük Kepçe`nin hemen altında, Boötes ve Draco takımyıldızları arasında yer alıyor. Dünya, Güneş Sistemi boyunca ilerleyen bir kaya parçasının geride bıraktığı enkazın içinden geçerken meydana geliyor.

  5. Bu kaya parçalarının çoğu kuyruklu yıldızlardır, ancak bazı meteor yağmurları asteroitler tarafından üretiliyor. Halk arasında yıldız kayması olarak da bilinen meteor yağmurlarını izlemek için ne bir teleskoba ne de başka bir gözlem aracına ihtiyaç duyuluyor. Quadrantid meteor yağmuru, havanın açık olduğu bölgelerde Türkiye`den de izlenebilecek.

    Bu kaya parçalarının çoğu kuyruklu yıldızlardır, ancak bazı meteor yağmurları asteroitler tarafından üretiliyor. Halk arasında yıldız kayması olarak da bilinen meteor yağmurlarını izlemek için ne bir teleskoba ne de başka bir gözlem aracına ihtiyaç duyuluyor. Quadrantid meteor yağmuru, havanın açık olduğu bölgelerde Türkiye`den de izlenebilecek.

  6. QUADRANTİD NASIL İZLENİR? Quadrantid en iyi şekilde görmek için mümkün olan en karanlık yere gidin. İyi bir meteor görüntüleme deneyiminin sırrı gökyüzünü mümkün olduğunca geniş bir alana çekmek olduğundan herhangi bir teleskopa veya dürbüne ihtiyacınız yoktur.

    QUADRANTİD NASIL İZLENİR? Quadrantid en iyi şekilde görmek için mümkün olan en karanlık yere gidin. İyi bir meteor görüntüleme deneyiminin sırrı gökyüzünü mümkün olduğunca geniş bir alana çekmek olduğundan herhangi bir teleskopa veya dürbüne ihtiyacınız yoktur.

  7. Gözlerinizin karanlığa alışması için yaklaşık 30 dakika beklediğinizden emin olun.

    Gözlerinizin karanlığa alışması için yaklaşık 30 dakika beklediğinizden emin olun.