Sakla Beni'de Kont Ziya'dan Yeni Hamle!

OZAN, İNCİLA'YA SERT ÇIKTI İncila, onunla evlenemeyeceğini söyleyince çılgına dönen Ozan, "Ben seni korumak için yaptım tüm bunları. Bu gece bizim eve yemeğe geleceksin. Benimle kimse böyle oynayamaz" dedi. Ozan, İncila'nın kolundan tutarken yetişen Mete; onu eve yollayıp kuzenini sakinleştirdi. Eve gidince babaannesi istemediği için Ozan'la evlenemeyeceğini söyleyen İncila, Naz'ın "Herkes kavga ettik. Senin için sofralar kuruluyor bugün. Ben ne istersem o olacak" demesiyle sessiz kaldı.