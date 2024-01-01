Sakla Beni'de Kont Ziya'dan Yeni Hamle!
"Artık karar ver İncila"
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Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin 10. bölümünde; İncila'nın Ozan'dan da Kadir'den de kurtulmaya çalışması dikkat çekti.
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FAHRÜNNİSA YASAK AŞKI DUYDU Sakla Beni son bölümde; İncila'nın Mete'ye ilan-ı aşkını Fahrünnisa duydu. Aynı anlarda Ozan da dedesine İncila'yı sevdiğini ve onunla evlenmek istediğini ifade etti. Taşların yerinden oynayacağını söyleyen Ziya, durumu konuşmak için Atıf'ın evine gitmeye karar verdi. Koşarak Ziya'nın yanına giden İncila'nın Mete'ye "Seviyorum" dediğini anlatan Fahrünnisa, Ziya'nın "Biliyorum, Atıf'ın evine gidip konuşacağım" demesiyle şoke oldu.
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ATIF'IN EVİNDE OZAN-İNCİLA KRİZİ Ozan ve Fahrünnisa ile birlikte Atıf'ın evine giden Kont Ziya, "Ozan, İncila ile evlenmek istiyor" dedi. Herkes bu sözlerle şoke oldu.
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"KİMSE ÜZÜLSÜN İSTEMEDİM" Korkan İncila ile konuşan Mete, İncila'nın gitme isteğine "Seni bırakmayız, kendini bir bataklıkta gibi düşün, hareket etmek daha kötü. Seni Ozan'a emanet etmek istemiyorum. Formaliteden de olsa bir odaya gireceksiniz sonuçta" dedi. Kadir'in suçu olmadığını söyleyen İncila, "Ben kimse üzülmesin istedim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
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"KEŞKE BAŞKA HAYATTA KARŞILAŞSAYDIK" Ardından İncila, Mete'ye "Keşke seninle hiçbir şey yaşamasaydım. Hayalim olarak kalsaydın" dedi. Bunun üzerine Mete de "Ben yaşadıklarımızdan pişman değilim. Yaşayamadıklarımız için üzgünüm. Keşke başka hayatta karşılaşsaydık" ifadelerini kullandı.
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FÜSUN, İNCİLA'YI DOKTORA GÖTÜRMEK İSTEDİ Ozan'ın itirafıyla Atıf Bey'in evi karışırken; Füsun, İncila'nın hamile olduğunu düşünerek onu doktora götürmek istedi.
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GÜLTEN HER ŞEYİN FARKINDA İncila ile mutfağa giren Gülten ise ona "Oğluma aşıksın değil mi? Biliyorum ben, merak etme kimseye söylemem" dedi. Ardından da kendi eşiyle olan hikayesini anlattı. Gülten, eşi Cemil'in kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını ve Mete ile birlikte onları yakaladıkları günü hatırladı.
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ATIF'TAN OZAN'A TAM DESTEK Atıf, Ozan'ı dinleyip onun ve İncila'nın arkasında durmak istediği için herkesi uyardı. Ancak İncila'yı gelini olarak istemeyen Füsun, onu doktora götürmek için harekete geçti.
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AFİFE OLANLARI ÖĞRENDİ Olanlara dayanamayan Cemile ise Afife'ye her şeyi anlattı ve "Onun kaderi de seninki gibi olmasın. Bırak kız evin gelini olsun bari" dedi. Afife ise bu evliliğe asla izin vermeyeceğini söyledi.
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İNCİLA HAMİLE OLMADIĞINI ÖĞRENDİ Kadir ise İncila'yı iş çıkışı almaya gittiğinde gelmeyeceğini öğrenince onları takip etti. Füsun, Ozan ve Naz ile doktora giden İncila ise hamile olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldı. Çıkışta yalnız kalmak istediğini belirten İncila, Kadir'i karşısında görünce şoke oldu. Naz için doktora geldiklerine inanmayan Kadir, sorun çıkartırken İncila'yı eve götürdü. Orada kalmak isteyen Kadir, reddedilince iyice şüphelendi.
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METE, İNCİLA'NIN KAPISINDA Afife, İncila'ya; Ozan ile evlenmesine asla müsaade etmeyeceğini ifade ederken Mete geldi. Naz'dan İncila'nın doktora gittiğini öğrenince dayanamayan ve onun evine giden Mete, bir bahaneyle İncila'yı çıkardı. Ona herkesi reddetmesini ifade eden Mete, arkadaşı olarak hep destek olacağına dair söz verdi.
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ATIF VE BELGİN'İN ROMANTİK YEMEĞİ Filiz'in Belgin'e olan tavırlarını gören Atıf ise onunla baş başa yemeğe çıktı. Ertesi sabah kahvaltı sofrasında Ozan'a destek vereceğini belirten Atıf, Füsun'a da oğlu Bahri'ye de sert çıktı.
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İNCİLA, OZAN İLE BULUŞTU İncila, sabah Kadir kendisini işe bırakırken "Akşam seninle bir şey konuşacağım" dedi. Eve girer gibi yapan İncila, taksiye atlayıp Ozan'ı aradı. İncila'nın eve girmeden gittiğini gören Mete ise onu arayıp nereye gittiğini sordu. İncila, "Dediğini yapacağım" derken Mete de "Yanına geliyorum. Ne olursa olsun yanındayım" dedi.
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AFİFE'DEN KONT ZİYA'YA ZİYARET O sırada Kont Ziya'nın yanına giden Afife ise Ozan ile İncila'nın evlenmeyeceklerini, onların kuzen olduğunu "İncila Atıf'ın torunu, bu nikaha engel ol Ziya Bey. Ne yap et, sırrımı açığa çıkarmadan durdur onları" diye söyledi.
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OZAN, İNCİLA'YA SERT ÇIKTI İncila, onunla evlenemeyeceğini söyleyince çılgına dönen Ozan, "Ben seni korumak için yaptım tüm bunları. Bu gece bizim eve yemeğe geleceksin. Benimle kimse böyle oynayamaz" dedi. Ozan, İncila'nın kolundan tutarken yetişen Mete; onu eve yollayıp kuzenini sakinleştirdi. Eve gidince babaannesi istemediği için Ozan'la evlenemeyeceğini söyleyen İncila, Naz'ın "Herkes kavga ettik. Senin için sofralar kuruluyor bugün. Ben ne istersem o olacak" demesiyle sessiz kaldı.
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KONT ZİYA, KADİR'LE YEMEKTE Akşam Atıf'ın evindeki yemeğe Kadir ile giden Kont Ziya ise "Mutlu haberi verelim mi Kadir?" deyince İncila'nın elini tutan Kadir, "Biz gün aldık, evleniyoruz" dedi.
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Tüm olayların İncila dışında gelişmesi ve Kont Ziya'nın Kadir'i yemeğe götürmesi sosyal medyada gündem oldu.
"İncila kendin için bir şey yapmalısın" "Ah Kont Ziya nereden çıkardın Kadir'i?" "İncila ne yapsa Kadir'den kurtulamıyor" "Artık kararını ver İncila" "İncila'ya en büyük kötülüğü babaannesi Afife yapmış, yapmaya da devam ediyor" "Mete asla izin vermez" "Ortalık iyice karıştı" "İncila ile ilgili her şey onun dışında gelişiyor çok yazık"