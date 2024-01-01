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Kurtlar Vadisi'nin Ünlü İsmi Yeni Mesleğiyle Şaşırttı!

Bakın ne yapıyor...

  1. Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü Erhan karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Erhan Ufak tam 20 yıl sonra yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. Son haliyle sık sık gündem olan Ufak, bu defa yeni mesleğiyle gündem oldu.

    Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü Erhan karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Erhan Ufak tam 20 yıl sonra yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. Son haliyle sık sık gündem olan Ufak, bu defa yeni mesleğiyle gündem oldu.

  2. Bir dönem verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Erhan Ufak mide ameliyatı sonrası 140 kilodan 85 kiloya kadar düşmüştü.

    Bir dönem verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Erhan Ufak mide ameliyatı sonrası 140 kilodan 85 kiloya kadar düşmüştü.

  3. YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI Erhan Ufak şimdilerde Azerbaycan'da 'Türk Sanat Akademi' adıyla kurduğu oyunculuk eğitim stüdyosunda oyuncu olmak isteyen adaylara kamera önü oyunculuk dersleri veriyor

    YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI Erhan Ufak şimdilerde Azerbaycan'da 'Türk Sanat Akademi' adıyla kurduğu oyunculuk eğitim stüdyosunda oyuncu olmak isteyen adaylara kamera önü oyunculuk dersleri veriyor

  4. Ufak yeni işini şu sözlerle açıkladı; <br> "Akademiyi önce Türkiye'de açacaktık ancak pandemi döneminde Türkiye'deki kısıtlamalar nedeniyle ilk adımı Azerbaycan'da attık. Hem burada dostlarımız vardı, hem de Azerbaycan'ın böyle bir girişime ihtiyaç olduğunu düşündük. İnsanların yeteneklerini keşfetmesini amaçlıyoruz. Hem kamera önü hem de kamera arkası eğitimler veriyoruz. Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Ben de deneyimlerimi gençlere aktarmaya çalışıyorum."

    Ufak yeni işini şu sözlerle açıkladı;
    "Akademiyi önce Türkiye'de açacaktık ancak pandemi döneminde Türkiye'deki kısıtlamalar nedeniyle ilk adımı Azerbaycan'da attık. Hem burada dostlarımız vardı, hem de Azerbaycan'ın böyle bir girişime ihtiyaç olduğunu düşündük. İnsanların yeteneklerini keşfetmesini amaçlıyoruz. Hem kamera önü hem de kamera arkası eğitimler veriyoruz. Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Ben de deneyimlerimi gençlere aktarmaya çalışıyorum."

  5. Zayıflayarak bambaşka birine dönen Ufak, 20 yıl sonra yaptığı itirafla gündem oldu.

    Zayıflayarak bambaşka birine dönen Ufak, 20 yıl sonra yaptığı itirafla gündem oldu.

  6. 20 YIL SONRA GELEN İTİRAF! <br> Verdiği bir röportajda oyunculuk eğitimi olmadığını söyleyen Erhan Ufak, "Daha önce oyunculukla ilgili bir düşüncem hiç olmamıştı. Necati (Şaşmaz) ve Raci (Şaşmaz) Bey ile çocukluktan beri tanışıyoruz. Aile dostluğumuz vardı. Beni ekibe dahil ettiler." dedi.

    20 YIL SONRA GELEN İTİRAF!
    Verdiği bir röportajda oyunculuk eğitimi olmadığını söyleyen Erhan Ufak, "Daha önce oyunculukla ilgili bir düşüncem hiç olmamıştı. Necati (Şaşmaz) ve Raci (Şaşmaz) Bey ile çocukluktan beri tanışıyoruz. Aile dostluğumuz vardı. Beni ekibe dahil ettiler." dedi.

  7. Ufak sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğitimim olmadığı için 3 bölümlük şans verdiler. 'Kendini kanıtlarsan devam edersin. Eğer kanıtlayamazsan diğer karakterler gibi ölürsün.' dediler. Neyse ki bana verilen şansı değerlendirdim. 3. bölümü geçtik ama ben hala senaryoya bakıyordum, 'ölecek miyim' diye... Gelen olumlu tepkiler sonrasında eksiklerimi kapatmak için oyunculuk eğitimi almaya başladım."

    Ufak sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğitimim olmadığı için 3 bölümlük şans verdiler. 'Kendini kanıtlarsan devam edersin. Eğer kanıtlayamazsan diğer karakterler gibi ölürsün.' dediler. Neyse ki bana verilen şansı değerlendirdim. 3. bölümü geçtik ama ben hala senaryoya bakıyordum, 'ölecek miyim' diye... Gelen olumlu tepkiler sonrasında eksiklerimi kapatmak için oyunculuk eğitimi almaya başladım."

  8. Oyunculuğa devam edip etmeyeceği sorulunca ise "Oyunculuğu bırakmadım, devam etmek isterim. Güllü Erhan gibi iz bırakabileceğim bir rol gelirse kabul ederim." diyerek cevapladı.

    Oyunculuğa devam edip etmeyeceği sorulunca ise "Oyunculuğu bırakmadım, devam etmek isterim. Güllü Erhan gibi iz bırakabileceğim bir rol gelirse kabul ederim." diyerek cevapladı.