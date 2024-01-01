Usta Sanatçı Şaşırttı!

USTA SANATÇI ŞAŞIRTTI

Şevket Altuğ birçok farklı projede görev üstlenerek başarılı oyunculuğu ile adeta hafızalara kazındı. Öte yandan usta sanatçı Şevket Altuğ, uzun süredir ekranlardan uzakta bir yaşam sürdürüyor. Bu nedenle yıllar sonraki hali de sevenleri tarafından merak edilebiliyor.

Şevket Altuğ şimdilerde 80 yaşında. Bu nedenle görünümünde değişiklikler olduğu da görülebiliyor. Ayrıca usta sanatçı Şevket Altuğ'u yıllar sonra ilk kez görenler şaşırabiliyorlar.