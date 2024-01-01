Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı.... Kar altında meşaleli yürüyüş

Sarıkamış Harekatı'nda yaşanan bazı olayları konu alan oyunun ardından Kars Valisi ve Belediye Başkanı Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile binlerce kişi, ellerinde meşalelerle yürüyüşe geçti.