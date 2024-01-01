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Sarıkamış Harekatı'nın 109. Yılı.... Kar Altında Meşaleli Yürüyüş

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı.... Kar altında meşaleli yürüyüş

  1. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile kar altında meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

    Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile kar altında meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

  2. Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için okunan mevlide katılanlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

    Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için okunan mevlide katılanlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

  3. İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tarafından yönetmenliğini Hüseyin Özer'in yaptığı "Soğuk heykeller" adlı tiyatro oyunu, alanda kurulan platformda sahnelendi.

    İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tarafından yönetmenliğini Hüseyin Özer'in yaptığı "Soğuk heykeller" adlı tiyatro oyunu, alanda kurulan platformda sahnelendi.

  4. Kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, etkinlikler kapsamında kum sanatıyla Sarıkamış şehitlerini anlatan gösteri sundu.

    Kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, etkinlikler kapsamında kum sanatıyla Sarıkamış şehitlerini anlatan gösteri sundu.

  5. Sarıkamış Harekatı'nda yaşanan bazı olayları konu alan oyunun ardından Kars Valisi ve Belediye Başkanı Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile binlerce kişi, ellerinde meşalelerle yürüyüşe geçti.

    Sarıkamış Harekatı'nda yaşanan bazı olayları konu alan oyunun ardından Kars Valisi ve Belediye Başkanı Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile binlerce kişi, ellerinde meşalelerle yürüyüşe geçti.

  6. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesine aldırmayan katılımcılar, tekbirler eşliğinde Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

    Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesine aldırmayan katılımcılar, tekbirler eşliğinde Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

  7. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve "Ruhun Şad Olsun" yazısı meşalelerle ateşe verildi.

    Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve "Ruhun Şad Olsun" yazısı meşalelerle ateşe verildi.

  8. Yürüyüşe askeri birliklerin yanı sıra Kızılay gönülleri ve farklı şehirlerden gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

    Yürüyüşe askeri birliklerin yanı sıra Kızılay gönülleri ve farklı şehirlerden gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

  9. Kızılay gönüllüleri, alandakilere sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

    Kızılay gönüllüleri, alandakilere sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.