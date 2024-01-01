Yarıyıl Tatili Nasıl Geçirilir?
Sömestr tatili en verimli şekilde nasıl planlanır?
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Hem ebeveynler hem de çocuklar için büyük bir fırsat olan yarıyıl tatilinin daha verimli ve keyifli geçmesi için bu haberimizde uzmanlardan öneriler derledik. Peki yarıyıl tatili nasıl geçirilir? Sömestr tatili en verimli şekilde nasıl planlanır? İşte yarıyıl tatilinde canınızın sıkılmayacağı öneriler...
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Yetişkinler kadar çocukların da dinlenmeye ihtiyacı olduğu bugünlerde yarıyıl tatili sizler için büyük bir fırsat olabilir. Yoğun ders temposundan yorulmuş ve bunalmış olan çocuklar için ebeveynlere verimli ve keyif verecek önerilerde bulunan uzmanlar, bu dönemde zaman zaman soğuyan havaların yapılacak etkinlikleri etkilememesi gerektiğini söylüyor.
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YARIYIL TATİLİNDE KEYİF VERECEK ETKİNLİKLER
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Aile içinde planlanan etkinlik için herkesin istekli olması önemli. Herkesin aldığı ortak karar hem ebeveyni hem de çocukların mutlu olmasını sağlayacaktır. Uyku, uyanma, yemek, teknoloji kullanımı ve oyun saatleri değiştirilmeden aile üyeleri günlerini verimli geçirebilir. Ödevlerin ve ek çalışmaların tatil boyunca ihmal edilmeden çocukların belli sürelerde bilgisayardan veya telefondan akranlarıyla görüşmesine izin verilmelidir.
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Ebeveynler tarafından alınan tedbirler doğrultusunda güvenli ortamlarda sosyalleşme sağlanabilir.
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Yapılacak etkinliğin çocuklar için hem eğlendirici hem de öğretici olması çok önemli. Üretmek, keşfetmek ve bunu paylaşmak çocukların gelişimine katkı sağlar. Bu bakımdan tüm aile üyelerinin, beceri ve yaratıcılık temelli etkinlik planlaması yapması gerekir.
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Evde ailecek yapılabilecek etkinlikler arasında film ve belgesellerin olması, çocuğun görsel hafızasını olumlu yönde etkileyecektir. Ailece seçilip izlenen filmlerin sonradan değerlendirmesi yapılabilir. Bu durum aile içindeki iletişimin de güçlü kalmasını sağlar.
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Evde ailece yapılabilecek bir etkinlik de kitap okumaktır. Tıpkı film ve belgeseller gibi okunan kitabın da sonradan özetlerle anlatılması çocuğun hafızasına katkı sağlayacağı gibi hayal dünyası da başka bir boyut alacaktır.
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Tüm aile üyelerinin bir araya gelip televizyona veya telefona bakmadan her gün düzenli saatlerde kurulan bir sofra düzeni olmalıdır.
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Çocukların hayal güçlerine güvenin. Onların ne yapacaklarına, ne söyleyeceklerine ve hangi oyunu oynayacaklarına yapılan fazla müdahaleler, çocukların üretkenliğini sınırlandırır. Tatilde evde ailece yapılabilecek etkinliklerin yanında, ebeveynlerin çocuğa tatilin kaç gün süreceğini ve tekrar okula başlayacağını hatırlatması, onun eğitim bilincini ayakta tutacaktır.