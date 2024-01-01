Hem ebeveynler hem de çocuklar için büyük bir fırsat olan yarıyıl tatilinin daha verimli ve keyifli geçmesi için bu haberimizde uzmanlardan öneriler derledik. Peki yarıyıl tatili nasıl geçirilir? Sömestr tatili en verimli şekilde nasıl planlanır? İşte yarıyıl tatilinde canınızın sıkılmayacağı öneriler...