Dünyanın En Havalı Semtleri Açıklandı!
Türkiye'deki o şehir listeye damga vurdu
-
İngiliz seyahat dergisi Time Out, geçtiğimiz günlerde yaptığı anket sonuçlarına göre dünyanın en havalı semtlerini listeledi. Kültürel özellikleri, tarihi zenginlikleri ve mimari yapılarıyla ön plana çıkan bu semtler, özellikle turistlerin ilgi odağı haline geliyor. İşte, birbirinden özel semtlerin yer aldığı o liste...
-
TOMİGAYA - TOKYO Japonya'nın en gözde semtlerinden biri olan Tomigaya, Tokyo'nun gözbebeği diyebiliriz. Japonya'nın jet sosyetesinin uğrak noktalarından görülen Tomigaya, listenin 10'uncu sırasında yer alıyor. Kalabalık sokakları ve alışveriş duraklarıyla nam salan bu semt, dünyanın da favorileri arasında bulunuyor.
-
WEST - AMSTERDAM Dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden biri olan Hollanda, elbette bu listede de yer alıyor. Amsterdam'ın West semti, listeye 9'uncu sıradan giriş yapıyor ve bu semt dikkat çeken mimarisi, kanalları ve çok kültürlü yapısıyla adından söz ettiriyor.
-
ISOLA - MİLAN Kendisine listenin 8. sırasında yer bulan Isola, grafitilerle kaplı özgün bir yerleşim bölgesi, Rönesans Dönemi'nden kalma Santa Maria alla Fontana Kilisesi, fresklerle kaplı kemerleri ve moda tutkunlarına özel alışveriş noktalarıyla Milan'ın gözbebeği konumunda.
-
MİD-CİTY New Orleans denildiğinde akla ilk gelen durak elbette Mid-City oluyor. New Orleans'ın ortasında, bir zamanlar Mississippi Nehri'nin doğal setinin arka yamacında, nehrin taşkın yatağının giderek azalan bir bölümünde bulunan bu semt, dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlıyor.
-
BRUNSWCK EAST - MELBOURNE Melbourne'da yer alan Brunswick East, canlı kültürel atmosferi, kafe ve restoranlarıyla heyecanlı bir şehir anlayışına sahip. Dünyanın en popüler semtlerinden biri olarak adından söz ettiren bu yer, hem doğa hem de şehir hayatını özleyenler için ideal bir rota oluşturuyor.
-
SHWUNG WAN - HONG KONG Listeye 5'nci sıradan giriş yapan Sheung Wan, Hong Kong'un merkezi bölgelerinden birinde geleneksel Çin mahalleleri, modern galeriler, kafeler ve antik mağazalar gibi çeşitli mekanlarıyla ön plana çıkıyor.
-
HAVNEN - KOPENHAG Mimarisiyle göz alıcı bir bakış açısını altın tepside sunan Havnen, gerçekten bir peri masalında gibi hissetmenize olanak tanıyacak.
-
CARABANCHEL - MADRİD Kültürel zenginliğiyle nam salan Carabanchel, listeye 3'üncü sıradan adını yazdırıyor. Şehrin güneybatı kısmında yer alan bu yerde İspanyol esintilerini derinden hissedebilirsiniz.
-
SMİTHFİELD - DUBLİN İrlanda'nın gözde şehri Dublin'de yer alan Smithfield, eski Oxmantown Green'in bulunduğu yere yakın bir pazar yeri olarak 17. yüzyılın ortalarında mevcut haliyle kurulmuştu. Tarihi dokusuyla yoğun ilgi gören semt, listenin ikinci sırasında.
-
LAURELES - MEDELLİN Listenin ilk sırasında yer alan semt ise oldukça şaşırtıcı. Kolombiya'nın Medellin şehrinden Laureles semti yemyeşil ağaçlarla çevrili, Kolombiya'nın kendine özgü dokusunu keşfedebileceğiniz bir rota diyebiliriz.
-
BEBEK - İSTANBUL Listeye 32'nci sıradan damga vuran Bebek, İstanbul'un en özel dokularına ev sahipliği yapan eşsiz bir semt. Tüm dünyanın hayranlık duyduğu bu semtte iki kıtayı bir arada görebileceğiniz mimariyi, kültürü ve tarihi hissedebilirsiniz.