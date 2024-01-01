Dünyanın En Havalı Semtleri Açıklandı!

WEST - AMSTERDAM Dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden biri olan Hollanda, elbette bu listede de yer alıyor. Amsterdam'ın West semti, listeye 9'uncu sıradan giriş yapıyor ve bu semt dikkat çeken mimarisi, kanalları ve çok kültürlü yapısıyla adından söz ettiriyor.