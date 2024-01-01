İşte Neptün Ve Uranüs'ün Gerçek Renkleri!

Hubble Uzay Teleskobu'nun gelişmiş teknolojisi sürekli bir renk spektrumu yakalayarak daha isabetli bir renk kaydedilmesini sağlıyor. Irwin ve ekibi, bu araçlar kullanılarak toplanan verileri orijinal Voyager 2 görüntülerine uyguladı. Düzeltilen görüntüler Neptün ve Uranüs'ün benzer yeşilimsi bir mavi renk tonuna sahip olduğunu gösteriyor. Her iki gezegenin de atmosferik bulanıklığı var ancak Neptün daha ince bir bulanıklık katmanına sahip olduğundan biraz daha mavi görünüyor.