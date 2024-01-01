Stresin İnsan Vücuduna Faturası

Uzmanlar uzun zamandır stresin vücudun neredeyse her bölümünü etkilediğini ve bu hissin kalp hastalığı ve bağırsak sorunları gibi bir dizi durumla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Psikiyatrist Dr. Peter Zafirides, araştırmaların stresin insan vücudu üzerindeki etkileri konusunda henüz çok yüzeysel olduğunu söylüyor. Zafirides'e göre bu "zihinsel durumumuz ile fiziksel sağlığımız arasındaki karmaşık ilişkiyi" vurgulayan bir konu.