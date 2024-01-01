RTÜK Cezası Onaylandı! Kızıl Goncalar Dizisi...

Tepkiler sonrası RTÜK'ten ceza geldi

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları harekete geçerek tepki göstermeye başladı ve bu durum kamuoyunda infiale neden oldu.

Ardından RTÜK harekete geçti ve diziyle ilgili inceleme başlatıldı.

İnceleme sonucu, "toplumun milli ve manevi değerlerine" aykırılıktan yüzde 3 idari para cezası, 2 kez de program durdurma cezası verildi.