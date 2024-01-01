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RTÜK Cezası Onaylandı! Kızıl Goncalar Dizisi...

Kızıl Goncalar dizisi ekranda olmayacak

  1. FOX TV'de Müslümanlar hedef alınıyor<p> Milli ve manevi değerlerin hedef alındığı ?Kızıl Goncalar? adlı dizide, muhafazakar ve seküler çatışması ele alınıyor. <br> Müslümanları bağnaz olarak gösteren dizide, İslam karşıtı sözler de yer alıyor.

    FOX TV'de Müslümanlar hedef alınıyor

    Milli ve manevi değerlerin hedef alındığı ?Kızıl Goncalar? adlı dizide, muhafazakar ve seküler çatışması ele alınıyor.
    Müslümanları bağnaz olarak gösteren dizide, İslam karşıtı sözler de yer alıyor.

  2. Tepkiler sonrası RTÜK'ten ceza geldi<p> Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları harekete geçerek tepki göstermeye başladı ve bu durum kamuoyunda infiale neden oldu. <br> Ardından RTÜK harekete geçti ve diziyle ilgili inceleme başlatıldı. <br> İnceleme sonucu, "toplumun milli ve manevi değerlerine" aykırılıktan yüzde 3 idari para cezası, 2 kez de program durdurma cezası verildi.

    Tepkiler sonrası RTÜK'ten ceza geldi

    Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları harekete geçerek tepki göstermeye başladı ve bu durum kamuoyunda infiale neden oldu.
    Ardından RTÜK harekete geçti ve diziyle ilgili inceleme başlatıldı.
    İnceleme sonucu, "toplumun milli ve manevi değerlerine" aykırılıktan yüzde 3 idari para cezası, 2 kez de program durdurma cezası verildi.

  3. Yapımcı açıkladı: Dizi yayınlanmayacak<p> Ceza sonrası dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Sorulara yanıt dizinin yapımcısından geldi.. <br> Kızıl Goncalar dizisinin yapımcısı olan Faruk Turgut, açıklamasında yayın durdurma cezasının onaylandığını belirterek dizinin ekranda olmayacağını söyledi:<br> İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesi, RTÜK'ün verdiği yayın durdurma kararını onayladı. Kızıl Goncalar'ın yayınını yapamıyoruz.

    Yapımcı açıkladı: Dizi yayınlanmayacak

    Ceza sonrası dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Sorulara yanıt dizinin yapımcısından geldi..
    Kızıl Goncalar dizisinin yapımcısı olan Faruk Turgut, açıklamasında yayın durdurma cezasının onaylandığını belirterek dizinin ekranda olmayacağını söyledi:
    İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesi, RTÜK'ün verdiği yayın durdurma kararını onayladı. Kızıl Goncalar'ın yayınını yapamıyoruz.