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Kemoterapiden Kurtaracak Mucize Buluş!

Amerika'da bir grup bilim insanları, nanoteknoloji yöntemiyle kemoterapiye alternatif olan bir kanser tedavi yöntemi bulduğunu açıkladı.

  1. ABD'de bulunan Teksas Rice Üniversitesi'nden araştırmacıların 'moleküler kırıcılar' (molecular jackhammers -MHJ) ismini verdiği yöntemin tümörleri ortadan kaldırma amacıyla kullanılabileceği açıklandı.

    ABD'de bulunan Teksas Rice Üniversitesi'nden araştırmacıların 'moleküler kırıcılar' (molecular jackhammers -MHJ) ismini verdiği yöntemin tümörleri ortadan kaldırma amacıyla kullanılabileceği açıklandı.

  2. MHJ (moleküler kırıcılar) yönteminde, tıbbi görüntüleme işlemlerindekine benzer bir siyanin boyası vücuda veriliyor.

    MHJ (moleküler kırıcılar) yönteminde, tıbbi görüntüleme işlemlerindekine benzer bir siyanin boyası vücuda veriliyor.

  3. Daha sonra bu boya, bir kanser hücresine bağlandıktan sonra vücuda zarar vermeden derinlere nüfuz edebilen bir kızılötesi ışık sayesinde aktif oluyor.

    Daha sonra bu boya, bir kanser hücresine bağlandıktan sonra vücuda zarar vermeden derinlere nüfuz edebilen bir kızılötesi ışık sayesinde aktif oluyor.

  4. Ortaya çıkan bu sinyaller kanserli hücrede titreşime yol açıyor ve hücre zarının yırtılmasını sağlayarak kanseri temizliyor.

    Ortaya çıkan bu sinyaller kanserli hücrede titreşime yol açıyor ve hücre zarının yırtılmasını sağlayarak kanseri temizliyor.

  5. Yapılan araştırmanın başyazarı Ciceron Ayala Orozco, teknolojinin şimdilik sadece fareler üzerinde denendiğini ve prensipte çalıştığını ifade etti.

    Yapılan araştırmanın başyazarı Ciceron Ayala Orozco, teknolojinin şimdilik sadece fareler üzerinde denendiğini ve prensipte çalıştığını ifade etti.

  6. Bilim insanı, insanlar üzerindeki deneylerinse ancak yıllar sonra gerçekleştirilebileceğini söyledi.

    Bilim insanı, insanlar üzerindeki deneylerinse ancak yıllar sonra gerçekleştirilebileceğini söyledi.

  7. Bilim insanı Orozco, ayrıca MHJ teknolojisinin, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapiye kıyasla çok daha az yan etkiye yol açacağını söyledi.

    Bilim insanı Orozco, ayrıca MHJ teknolojisinin, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapiye kıyasla çok daha az yan etkiye yol açacağını söyledi.

  8. Teksas'taki Rice Üniversitesi'nden James Tour, agresif bir deri kanseri olan melanomlu fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, hayvanlardan yarısında kanser hücrelerinin tamamen yok edildiğini rapor etti.

    Teksas'taki Rice Üniversitesi'nden James Tour, agresif bir deri kanseri olan melanomlu fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, hayvanlardan yarısında kanser hücrelerinin tamamen yok edildiğini rapor etti.

  9. Bilim insanı, bu teknolojinin vücuttaki kanserli hücre kalıntılarının tespiti için de kullanılabilmesi amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı.

    Bilim insanı, bu teknolojinin vücuttaki kanserli hücre kalıntılarının tespiti için de kullanılabilmesi amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı.