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Dominik'te Survivor Ekibine Polis Operasyonu

Dominik'te Survivor ekibine polis operasyonu

  1. Survivor'un yeni bölüm tanıtımında Acun Ilıcalı'nın "Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almış" açıklaması gündem oldu.

    Survivor'un yeni bölüm tanıtımında Acun Ilıcalı'nın "Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almış" açıklaması gündem oldu.

  2. Survivor'un 4. bölüm fragmanı gündem oldu. Tanıtımda Nagihan ve Turabi'nin sözleri dikkat çekerken, asıl akıllarda kalan Acun Ilıcalı'nın söyledikleri oldu.

    Survivor'un 4. bölüm fragmanı gündem oldu. Tanıtımda Nagihan ve Turabi'nin sözleri dikkat çekerken, asıl akıllarda kalan Acun Ilıcalı'nın söyledikleri oldu.

  3. Ilıcalı, Dominik polisinin Survivor'da operasyon yaptığını açıkladı.

    Ilıcalı, Dominik polisinin Survivor'da operasyon yaptığını açıkladı.

  4. "Böyle bir şey görmedim"<p> Ada konseyinde açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, "Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor" ifadesini kullandı.

    "Böyle bir şey görmedim"

    Ada konseyinde açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, "Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor" ifadesini kullandı.

  5. Acun Ilıcalı'nın da şaşkınlıkla karşıladığı olayın ayrıntıları merak konusu oldu.

    Acun Ilıcalı'nın da şaşkınlıkla karşıladığı olayın ayrıntıları merak konusu oldu.

  6. Öte yandan Survivor All Star'ın bu akşam üçüncü dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek. Tanıtımda Nagihan'ın serzenişi dikkat çekti. Erkeklerin zayıf olduğunu söyleyen Nagihan, kazanmaları gerektiğini vurguladı.

    Öte yandan Survivor All Star'ın bu akşam üçüncü dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek. Tanıtımda Nagihan'ın serzenişi dikkat çekti. Erkeklerin zayıf olduğunu söyleyen Nagihan, kazanmaları gerektiğini vurguladı.

  7. Turabi ise rüyasında yarışmacıları gördüğünü şu sözlerle anlattı: Rüyamı zindan ettiler bana. Tam yemek yiyip güzel bir rüya göreceğim zannederken Hakan'ı gördüm. Koşarak yemek istedi benden ve vermemek için uğraştım. Rüyamı zehir ettiler."

    Turabi ise rüyasında yarışmacıları gördüğünü şu sözlerle anlattı: Rüyamı zindan ettiler bana. Tam yemek yiyip güzel bir rüya göreceğim zannederken Hakan'ı gördüm. Koşarak yemek istedi benden ve vermemek için uğraştım. Rüyamı zehir ettiler."