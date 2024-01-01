Dominik'te Survivor ekibine polis operasyonu

"Böyle bir şey görmedim"

Ada konseyinde açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, "Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor" ifadesini kullandı.