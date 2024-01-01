Devletten Sudan Ucuz Satılık Arsa!

Milli Emlak 2024 yılına yönelik sürpriz bir ilan paylaşarak vatandaşları heyecanlandırdı. Devlet Hazinesi mülkleri olarak sınıflandıran çok sayıda arazinin Milli Emlak'ın yayınladığı ilan ile ihaleye açılacağı duyuruldu. Milli Emlak, söz konusu taşınmazların satışı için belirlediği rayiç bedelde piyasa koşullarının oldukça altındaki rakamlara alım fırsatı sunarak vatandaşların yüzünü güldürecek.