Devletten Sudan Ucuz Satılık Arsa!
O şehirlerde bir android telefon fiyatına arsanız olabilir
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Milli Emlak, devlet Hazinesi mülkleri olarak sınıflandıran çok sayıda araziyi bir android telefon fiyatına satışa çıkardı. Yayınlanan ilana göre belirli şehirlerde, sudan ucuz fiyatlarla arsa sahibi olabileceksiniz.
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Milli Emlak 2024 yılına yönelik sürpriz bir ilan paylaşarak vatandaşları heyecanlandırdı. Devlet Hazinesi mülkleri olarak sınıflandıran çok sayıda arazinin Milli Emlak'ın yayınladığı ilan ile ihaleye açılacağı duyuruldu. Milli Emlak, söz konusu taşınmazların satışı için belirlediği rayiç bedelde piyasa koşullarının oldukça altındaki rakamlara alım fırsatı sunarak vatandaşların yüzünü güldürecek.
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Anadolu şehirleri başta olmak üzere, 300 metrekarenin üzerinde bulunan çok sayıda arazi, 7 bin 412 liradan başlayan fiyatlarla ilanlara koyulurken ilerleyen yıllarda değerlenme ihtimali bulunan arazilerin uygun fiyatı dikkat çekti.
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Tarım arazileri ve Maliye Bakanlığı'na ait arazilerin satışı hız kesmeden devam ederken, bu satışlarla ilgili tüm ilanlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.
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Başka bir başvuru kanalının olmadığının altını çizen uzmanlar, uygun fiyatlı arsa alımı için vatandaşların internet kanalını kullanarak başvuruda bulunmalarının yeterli olacağını ifade etti.
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İhale duyurusunda tarih, ihale koşulları, belirlenen ihale fiyatı ve ihaleyi düzenleyen il/ilçe Milli Emlak Müdürlüğü'nün iletişim bilgileri yer alırken bu duyuruların, belirli tarihlerde düzenlenen rekabetçi açık artırma yöntemiyle, en yüksek teklifi veren kişiye mülklerin satılması sağlanıyor.
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Buna ek olarak Milli Emlak'ın ihalesi aracılığıyla arsa sahibi olan vatandaşlar, sahibi oldukları yeni taşınmaz için 5 yıl boyunca emlak vergisinden ve KDV'den muaf tutulacak.
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Gayrimenkullerini satmak isteyen vatandaşlar ise peşin ödeme seçeneğiyle işlem yapabilecek ve almak isteyenler de tek peşinatla birlikte toplamda 24 aya kadar vadeli taksitli ödeme yapma seçeneğinden faydalanabilecek.
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İşte tapu sahibi olmaya olanak tanıyan o şehirler...
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Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli
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Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İçel (Mersin) İstanbul İzmir Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya
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