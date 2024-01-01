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2024 MTV Ödeme Ücreti

Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksit ödemesi ne zaman?

  1. Araç sahipleri 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ne kadar olacağını merak ediyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre MTV, 2024 yılında yüzde 58,46 oranında arttı. İşte, 2024 MTV ödeme ücreti hakkında bilgiler...

    Araç sahipleri 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ne kadar olacağını merak ediyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre MTV, 2024 yılında yüzde 58,46 oranında arttı. İşte, 2024 MTV ödeme ücreti hakkında bilgiler...

  2. 2024 MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN? 2023 yılında bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.

    2024 MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN? 2023 yılında bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.

  3. MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR? MTV yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında ödenmektedir. 1. taksit için son ödeme günü 31 Ocak, 2. taksit için son ödeme günü 31 Temmuz'dur.

    MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR? MTV yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında ödenmektedir. 1. taksit için son ödeme günü 31 Ocak, 2. taksit için son ödeme günü 31 Temmuz'dur.