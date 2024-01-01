Dilan Polat Akıl Hastanesine Yatırıldı!

Rekabet Kurulundan META'ya günlük 4,8 milyon lira veri güvenliği cezası
Rekabet Kurulundan META'ya günlük 4,8 milyon lira veri güvenliği cezası
HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı
HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı
Bahçeli: Saldırgan en ağır şekilde cezalandırılmalı
Bahçeli: Saldırgan en ağır şekilde cezalandırılmalı
Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı
Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı
Cezaevi aracı devrildi 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı
Cezaevi aracı devrildi 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı
En büyük iki Eğitim sendikasından 'öğretmenlerin aşağılanmasına' tepki
En büyük iki Eğitim sendikasından 'öğretmenlerin aşağılanmasına' tepki
Bakan Yumaklı: Yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değil
Bakan Yumaklı: Yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değil
Türkiye'nin ilk güzel sanatlar ilkokulu ve ortaokulu Ankara'da açılacak
Türkiye'nin ilk güzel sanatlar ilkokulu ve ortaokulu Ankara'da açılacak
Bakan Şimşek: Kripto varlıklar için kapsayıcı tanım yapıldı
Bakan Şimşek: Kripto varlıklar için kapsayıcı tanım yapıldı
Kasımda işsizlik yüzde 9'a yükseldi
Kasımda işsizlik yüzde 9'a yükseldi
Aile Bakanlığından 2 bin 392 engelli ataması
Aile Bakanlığından 2 bin 392 engelli ataması
2024-YÖKDİL/1 başvuruları alımaya başlandı
2024-YÖKDİL/1 başvuruları alımaya başlandı
TCMB Başkanı Erkan, uluslararası yatırımcılarla buluşacak
TCMB Başkanı Erkan, uluslararası yatırımcılarla buluşacak
FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-3' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-3' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
Emekli maaşına büyüme farkı
Emekli maaşına büyüme farkı
CHP'de Eskişehir krizi, Özgür Özel, Büyükerşen'i vazgeçirmeye çalışıyor
CHP'de Eskişehir krizi, Özgür Özel, Büyükerşen'i vazgeçirmeye çalışıyor
Cumhur İttifakı'nda Meclis üyeliği mesaisi!
Cumhur İttifakı'nda Meclis üyeliği mesaisi!
Fiyat listesini takan yok
Fiyat listesini takan yok
Bakan Şimşek'ten valilere tasarruf çağrısı
Bakan Şimşek'ten valilere tasarruf çağrısı
Togg'un yeni modeli CES 2024'te dünya sahnesinde
Togg'un yeni modeli CES 2024'te dünya sahnesinde
HSK Üyeliği başvuruları başladı
HSK Üyeliği başvuruları başladı
Üç ilde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Üç ilde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
'Dilan Polat yılbaşını ailesi ile geçirdi' iddiası yalanlandı
'Dilan Polat yılbaşını ailesi ile geçirdi' iddiası yalanlandı
Özel okullarda zam tartışması
Özel okullarda zam tartışması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin 'toplantı çağrısı'na yanıt
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin 'toplantı çağrısı'na yanıt
Fatih Camii saldırganı tutuklandı
Fatih Camii saldırganı tutuklandı
Havai fişek fabrikasında 3 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar
Havai fişek fabrikasında 3 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar
Halkbank hakkında ABD'de açılan dava düştü
Halkbank hakkında ABD'de açılan dava düştü
Ali Yalçın: Bu maaşla nefes alınmaz!
Ali Yalçın: Bu maaşla nefes alınmaz!
Memur zammı seyyanen ödemelere nasıl yansıyacak?
Memur zammı seyyanen ödemelere nasıl yansıyacak?

Dilan Polat Akıl Hastanesine Yatırıldı!

'Deli' numarasıyla hapisten yırtmaya mı çalışıyor?

  1. Kara para aklama, vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'ne getirilip götürülen Dilan Polat'ın günlerdir hastanede yattığı ortaya çıktı.

    Kara para aklama, vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'ne getirilip götürülen Dilan Polat'ın günlerdir hastanede yattığı ortaya çıktı.

  2. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı. Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım Pazar Günü tutuklanmıştı.

    Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı. Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım Pazar Günü tutuklanmıştı.

  3. Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Dilan Polat'ın ruh sağlığının kötüye gittiği iddia edildi. Son gelişmeler, şimdiye kadar bütün tahliye başvuruları reddedilen Dian Polat'ın rapor alıp cezaevinden çıkmaya çlıştığı yorumlarına neden oldu.

    Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Dilan Polat'ın ruh sağlığının kötüye gittiği iddia edildi. Son gelişmeler, şimdiye kadar bütün tahliye başvuruları reddedilen Dian Polat'ın rapor alıp cezaevinden çıkmaya çlıştığı yorumlarına neden oldu.

  4. Dian Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, müvekkilinin çocuklarını çok özlediğini ve bu yüzden psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Kaya, Polat'ın yürümekte zorlandığını ve yüzünde uyuşma olduğunu da ifade etti.

    Dian Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, müvekkilinin çocuklarını çok özlediğini ve bu yüzden psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Kaya, Polat'ın yürümekte zorlandığını ve yüzünde uyuşma olduğunu da ifade etti.

  5. Dilan Polat'ın 29 Aralık günü ilaçları bittiği için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği ve hastanede yapılan tetkiklerin ardından yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldüğü belirtilmişti.

    Dilan Polat'ın 29 Aralık günü ilaçları bittiği için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği ve hastanede yapılan tetkiklerin ardından yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldüğü belirtilmişti.

  6. Ancak Kanal D'de yer alan habere göre, Polat hastaneye geri götürülmedi ve 11 gündür burada tedavi görüyor.

    Ancak Kanal D'de yer alan habere göre, Polat hastaneye geri götürülmedi ve 11 gündür burada tedavi görüyor.

  7. Polat'ın sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

    Polat'ın sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

  8. Akıl hastanesinde bir tutuklu ile aynı odayı paylaşan Dilan Polat'ın 7/24 kameralarla takip edildiği belirtildi.

    Akıl hastanesinde bir tutuklu ile aynı odayı paylaşan Dilan Polat'ın 7/24 kameralarla takip edildiği belirtildi.

  9. Bir tutuklu ile aynı odada kalan Dilan Polat'ın uzun süredir kullandığı antidepresan ilaçları değiştirildi. 11 gündür tedavi altında olan Polatı'ı ilk ziyarete gelenler de çocukları oldu. Dilan Polat yeniden cezaevine mi gidecek yoksa hastanede kalmaya devam mı edecek? İşte bu kararı önümüzdeki günlerde doktorlar verecek.

    Bir tutuklu ile aynı odada kalan Dilan Polat'ın uzun süredir kullandığı antidepresan ilaçları değiştirildi. 11 gündür tedavi altında olan Polatı'ı ilk ziyarete gelenler de çocukları oldu. Dilan Polat yeniden cezaevine mi gidecek yoksa hastanede kalmaya devam mı edecek? İşte bu kararı önümüzdeki günlerde doktorlar verecek.