Dilan Polat Akıl Hastanesine Yatırıldı!

Bir tutuklu ile aynı odada kalan Dilan Polat'ın uzun süredir kullandığı antidepresan ilaçları değiştirildi. 11 gündür tedavi altında olan Polatı'ı ilk ziyarete gelenler de çocukları oldu. Dilan Polat yeniden cezaevine mi gidecek yoksa hastanede kalmaya devam mı edecek? İşte bu kararı önümüzdeki günlerde doktorlar verecek.