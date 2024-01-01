Dilan Polat Akıl Hastanesine Yatırıldı!
'Deli' numarasıyla hapisten yırtmaya mı çalışıyor?
-
Kara para aklama, vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'ne getirilip götürülen Dilan Polat'ın günlerdir hastanede yattığı ortaya çıktı.
-
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı. Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım Pazar Günü tutuklanmıştı.
-
Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Dilan Polat'ın ruh sağlığının kötüye gittiği iddia edildi. Son gelişmeler, şimdiye kadar bütün tahliye başvuruları reddedilen Dian Polat'ın rapor alıp cezaevinden çıkmaya çlıştığı yorumlarına neden oldu.
-
Dian Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, müvekkilinin çocuklarını çok özlediğini ve bu yüzden psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Kaya, Polat'ın yürümekte zorlandığını ve yüzünde uyuşma olduğunu da ifade etti.
-
Dilan Polat'ın 29 Aralık günü ilaçları bittiği için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği ve hastanede yapılan tetkiklerin ardından yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldüğü belirtilmişti.
-
Ancak Kanal D'de yer alan habere göre, Polat hastaneye geri götürülmedi ve 11 gündür burada tedavi görüyor.
-
Polat'ın sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
-
Akıl hastanesinde bir tutuklu ile aynı odayı paylaşan Dilan Polat'ın 7/24 kameralarla takip edildiği belirtildi.
-
Bir tutuklu ile aynı odada kalan Dilan Polat'ın uzun süredir kullandığı antidepresan ilaçları değiştirildi. 11 gündür tedavi altında olan Polatı'ı ilk ziyarete gelenler de çocukları oldu. Dilan Polat yeniden cezaevine mi gidecek yoksa hastanede kalmaya devam mı edecek? İşte bu kararı önümüzdeki günlerde doktorlar verecek.