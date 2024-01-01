Son Hali Sevenlerini Şaşırttı
80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı!
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11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Altuğ'un son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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"Aile Şerefi", "Hababam Sınıfı", "Gülen Gözler", "Süper Baba" ve "Tokatçı" gibi Türk sinemasının efsane yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, yaklaşık 20 yıldır ekranlardan uzakta bir yaşantı sürdürüyor.
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Son olarak 2002 yılında ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli diziyle hayranlarının karşısına çıkan ünlü oyuncu, yıllar sonra Datça'da bir berberde görüntülenmişti.
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Ailesiyle beraber Datça'da sakin bir yaşam sürdüren 80 yaşındaki usta isim geçtiğimiz gün doğum günü vesilesiyle paylaşımda bulundu.
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Paylaşımına, "80'i de devirdik. Daha güzel günler göreceğiz" notunu düşen Altuğ, son haliyle şaşırtı.
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İşte Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Şevket Altuğ'un görenleri şoke eden son hali...
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