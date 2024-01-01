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Tüm Türkiye En Çok Bu Şehri Merak Etti!

Google'da en çok aratılan plaka kodu bakın kaç çıktı

  1. Acısıyla tatlısıyla 2023 yılı oldukça hızlı, karmaşık ve yoğun olaylara ev sahipliği yaptı. Hem insanlar hem de ülkemiz için farklı anların yaşandığı 2023 yılında kimi şehirlerden müjdeli haberler kimi şehirlerden de hüzünlendiren haberler duyduk. Peki, arama motorlarında en çok aratılan şehrin plakası hangisi oldu dersiniz... İşte plaka numaralarıyla en çok aranan şehirler

    Acısıyla tatlısıyla 2023 yılı oldukça hızlı, karmaşık ve yoğun olaylara ev sahipliği yaptı. Hem insanlar hem de ülkemiz için farklı anların yaşandığı 2023 yılında kimi şehirlerden müjdeli haberler kimi şehirlerden de hüzünlendiren haberler duyduk. Peki, arama motorlarında en çok aratılan şehrin plakası hangisi oldu dersiniz... İşte plaka numaralarıyla en çok aranan şehirler

  2. 9. BURSA Listeye 9'uncu sıradan giriş yapan Bursa, 16 plaka koduyla en çok aratılanlar listesine girmeyi başardı.

    9. BURSA Listeye 9'uncu sıradan giriş yapan Bursa, 16 plaka koduyla en çok aratılanlar listesine girmeyi başardı.

  3. 8. HATAY 2023 yılında en çok aranan 8. plaka numarası ise 31 plaka koduyla Hatay oldu.

    8. HATAY 2023 yılında en çok aranan 8. plaka numarası ise 31 plaka koduyla Hatay oldu.

  4. 7. KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş ise 46 numaralı plakası ile 2023 yılında en çok aratılan 7. şehri olmaya hak kazandı.

    7. KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş ise 46 numaralı plakası ile 2023 yılında en çok aratılan 7. şehri olmaya hak kazandı.

  5. 6. ÇANAKKALE 2023 yılında merak edilen şehirlerden biri olarak adından söz ettiren Çanakkale ise 17 plaka numarasıyla listeye 6'ncı sıradan giriş yaptı.

    6. ÇANAKKALE 2023 yılında merak edilen şehirlerden biri olarak adından söz ettiren Çanakkale ise 17 plaka numarasıyla listeye 6'ncı sıradan giriş yaptı.

  6. 5. ARTVİN 08 Numaralı plakası ile listede 5'nci sıraya yerleşen Artvin de en çok merak edilen şehirler arasında.

    5. ARTVİN 08 Numaralı plakası ile listede 5'nci sıraya yerleşen Artvin de en çok merak edilen şehirler arasında.

  7. 4. DİYARBAKIR 2023 yılında en çok aratılan 4. şehir ise 21 plaka koduyla Diyarbakır oldu.

    4. DİYARBAKIR 2023 yılında en çok aratılan 4. şehir ise 21 plaka koduyla Diyarbakır oldu.

  8. 3. ERZURUM Geldik ilk 3'e! 25 numaralı plakası ile Erzurum da bu listede.

    3. ERZURUM Geldik ilk 3'e! 25 numaralı plakası ile Erzurum da bu listede.

  9. 2. ELAZIĞ 2023 yılında en çok aratılan 2. şehir olarak listede kendine yer bulan Elazığ, 23 plaka koduyla büyük merak topluyor.

    2. ELAZIĞ 2023 yılında en çok aratılan 2. şehir olarak listede kendine yer bulan Elazığ, 23 plaka koduyla büyük merak topluyor.

  10. 1. NEVŞEHİR Nevşehir ise 50 plaka koduyla 2023'ün en çok aratılan şehri olarak adını zirveye yazdırdı.

    1. NEVŞEHİR Nevşehir ise 50 plaka koduyla 2023'ün en çok aratılan şehri olarak adını zirveye yazdırdı.