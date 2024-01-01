Tüm Türkiye En Çok Bu Şehri Merak Etti!

Acısıyla tatlısıyla 2023 yılı oldukça hızlı, karmaşık ve yoğun olaylara ev sahipliği yaptı. Hem insanlar hem de ülkemiz için farklı anların yaşandığı 2023 yılında kimi şehirlerden müjdeli haberler kimi şehirlerden de hüzünlendiren haberler duyduk. Peki, arama motorlarında en çok aratılan şehrin plakası hangisi oldu dersiniz... İşte plaka numaralarıyla en çok aranan şehirler