Survivor All Star'da Ogeday İle Turabi Arasında Gerginlik Tırmandı!

ÖDÜL OYUNU SONRASI GERGİNLİK TEKRAR YÜKSELDİ

Ödül oyunu bittikten sonra Murat Ceylan, Ogeday ve Turabi'ye söz verdi. İlk konuşmayı Turabi yaptı. Turabi şu ifadeleri kullandı: İsterdim ki bu sayıyı alıp takımıma bir besin götüreyim. Açlıktan gerçekten ölüyoruz. Hem açlıkla mücadele ediyorum. Hem de burada bir tane de öpülmemiş kurbağa çocukla mücadele ediyorum. İkide bir kendisine bir ünvan biçiyor. Eğer bir ünvan biçilecekse Survivor'ın kralı ben, kendi de soytarısı olur. Kendisi durmadan ders ders diyor. 3 tane şampiyonluğu olan. Survivor'ın yüzü Turbo Turabi'ye ders vermek anca böyle birisinin düşüneceği bir şeydir. Survivor uzun bir maraton, sular çekilince karıncalar balıkları yer, sular yükselince balıklar karıncayı yer. Kimse bugünkü üstünlüğüne aldanmasın. Çünkü kimin kimi yiyeceğine suyun akışı karar verir. Kimin kimi yeneceğinide Survivor'ın akışı karar verir. Böyle şeyler olacak. Şımarık insanlar kendi karakterini gösterecek ama yolun sonunu çok iyi görüyorum. Çünkü böyle şımarık insanlarla hep mücadele ettim.