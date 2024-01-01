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Survivor All Star'da Ogeday İle Turabi Arasında Gerginlik Tırmandı!

Adaya veda eden isim belli oldu

  1. Birbirinden güçlü isimler ile birlikte soluksuz izlediğimiz Survivor 2024 All Star'ın yeni bölümü yayınlandı. Bu bölümde ödül oyununda zorlu bir parkur yarışmacıları bekliyordu. Yarışmada ve sonrasında Ogeday ile Turabi arasında gerginlik yaşandı. Adaya veda eden isim belli oldu. Aksiyon dolu yarışmanın yeni bölümünden öne çıkanlar şu şekilde:

    Birbirinden güçlü isimler ile birlikte soluksuz izlediğimiz Survivor 2024 All Star'ın yeni bölümü yayınlandı. Bu bölümde ödül oyununda zorlu bir parkur yarışmacıları bekliyordu. Yarışmada ve sonrasında Ogeday ile Turabi arasında gerginlik yaşandı. Adaya veda eden isim belli oldu. Aksiyon dolu yarışmanın yeni bölümünden öne çıkanlar şu şekilde:

  2. 'SAHTEKARLIK YAPIYORSUN' <p> Gizem ödül oyununda yarışırken Yaman'ın Seda'nın yarışı kazanmış, oyun bitmiş gibi davranmasına sinirlendi. Yaman herkesin yaptığını söyledi. Turabi, 'Atamıyor başka, bitiyor gibi davranmak başka. Sahtekarlık yapıyorsun orada. Sen Survivor değilsin' dedi. Yaman da ikisinin Survivor'da eşit olduğunu söyledi.

    'SAHTEKARLIK YAPIYORSUN'

    Gizem ödül oyununda yarışırken Yaman'ın Seda'nın yarışı kazanmış, oyun bitmiş gibi davranmasına sinirlendi. Yaman herkesin yaptığını söyledi. Turabi, 'Atamıyor başka, bitiyor gibi davranmak başka. Sahtekarlık yapıyorsun orada. Sen Survivor değilsin' dedi. Yaman da ikisinin Survivor'da eşit olduğunu söyledi.

  3. TURABİ VE OGEDAY ARASINDA GERGİNLİK <p> Turabi ve Ogeday ödül oyununda yarışırken kazanan Ogeday oldu. Oyun bittikten sonra Ogeday, Turabi'nin yanına giderek 'Şöyle atacaksın' dedi. Turabi'de öfkelendi. Ogeday 'Biat edeceksin' dedi. Turabi, 'Sen kimsin de sana biat edeceğim' diyerek yanıt verdi. İkili arkadaşları zor sakinleştirdi.

    TURABİ VE OGEDAY ARASINDA GERGİNLİK

    Turabi ve Ogeday ödül oyununda yarışırken kazanan Ogeday oldu. Oyun bittikten sonra Ogeday, Turabi'nin yanına giderek 'Şöyle atacaksın' dedi. Turabi'de öfkelendi. Ogeday 'Biat edeceksin' dedi. Turabi, 'Sen kimsin de sana biat edeceğim' diyerek yanıt verdi. İkili arkadaşları zor sakinleştirdi.

  4. ÖDÜL OYUNU<br> Ödül oyununda ilk turda kırmızı takım kadınlarda kazandı. İkinci turda mavi takım erkeklerde kazandı. Üçüncü turda Murat Ceylan takımların her oyunda bayrak yarışına çıkacağını söyledi. Son turda 3-1'lik skorla ödülü mavi takım kazandı.

    ÖDÜL OYUNU
    Ödül oyununda ilk turda kırmızı takım kadınlarda kazandı. İkinci turda mavi takım erkeklerde kazandı. Üçüncü turda Murat Ceylan takımların her oyunda bayrak yarışına çıkacağını söyledi. Son turda 3-1'lik skorla ödülü mavi takım kazandı.

  5. ÖDÜL OYUNU SONRASI GERGİNLİK TEKRAR YÜKSELDİ<p>Ödül oyunu bittikten sonra Murat Ceylan, Ogeday ve Turabi'ye söz verdi. İlk konuşmayı Turabi yaptı. Turabi şu ifadeleri kullandı: İsterdim ki bu sayıyı alıp takımıma bir besin götüreyim. Açlıktan gerçekten ölüyoruz. Hem açlıkla mücadele ediyorum. Hem de burada bir tane de öpülmemiş kurbağa çocukla mücadele ediyorum. İkide bir kendisine bir ünvan biçiyor. Eğer bir ünvan biçilecekse Survivor'ın kralı ben, kendi de soytarısı olur. Kendisi durmadan ders ders diyor. 3 tane şampiyonluğu olan. Survivor'ın yüzü Turbo Turabi'ye ders vermek anca böyle birisinin düşüneceği bir şeydir. Survivor uzun bir maraton, sular çekilince karıncalar balıkları yer, sular yükselince balıklar karıncayı yer. Kimse bugünkü üstünlüğüne aldanmasın. Çünkü kimin kimi yiyeceğine suyun akışı karar verir. Kimin kimi yeneceğinide Survivor'ın akışı karar verir. Böyle şeyler olacak. Şımarık insanlar kendi karakterini gösterecek ama yolun sonunu çok iyi görüyorum. Çünkü böyle şımarık insanlarla hep mücadele ettim.

    ÖDÜL OYUNU SONRASI GERGİNLİK TEKRAR YÜKSELDİ

    Ödül oyunu bittikten sonra Murat Ceylan, Ogeday ve Turabi'ye söz verdi. İlk konuşmayı Turabi yaptı. Turabi şu ifadeleri kullandı: İsterdim ki bu sayıyı alıp takımıma bir besin götüreyim. Açlıktan gerçekten ölüyoruz. Hem açlıkla mücadele ediyorum. Hem de burada bir tane de öpülmemiş kurbağa çocukla mücadele ediyorum. İkide bir kendisine bir ünvan biçiyor. Eğer bir ünvan biçilecekse Survivor'ın kralı ben, kendi de soytarısı olur. Kendisi durmadan ders ders diyor. 3 tane şampiyonluğu olan. Survivor'ın yüzü Turbo Turabi'ye ders vermek anca böyle birisinin düşüneceği bir şeydir. Survivor uzun bir maraton, sular çekilince karıncalar balıkları yer, sular yükselince balıklar karıncayı yer. Kimse bugünkü üstünlüğüne aldanmasın. Çünkü kimin kimi yiyeceğine suyun akışı karar verir. Kimin kimi yeneceğinide Survivor'ın akışı karar verir. Böyle şeyler olacak. Şımarık insanlar kendi karakterini gösterecek ama yolun sonunu çok iyi görüyorum. Çünkü böyle şımarık insanlarla hep mücadele ettim.

  6. Hemen sonra söz alan Ogeday da, "Öncelikle takımımı tebrik ediyorum, çok güzel mücadeleler oldu. Karşı takımı da tebrik ediyorum, iyi isimler vardı. Bir de iyi isimlerin önüne geçip kendini göstermeye çalışanlar vardı. Onu tebrik etmiyorum ama mücadele dedi, benim nezdimde onun benimle mücadelesi olamaz. O benimle öyle takılır işte, ben de onunla takılırım. Amerika'ya gidip iyi bir başarı elde etmiş olabilirsin, sonra başarının çok hikayesi var. Bir odada fotoğraf koyup, talihsiz bir kaza sonucu tövbe edip, SMS'siz bir sene olduğu için tekrar Survivor'a geldiğin için bunları göz önünde bulundurarak SMS'le buralara gelirsen, buralardan çıkamam diye düşündüğün için bu sezonda gelip kendini gösterdiğin için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    Hemen sonra söz alan Ogeday da, "Öncelikle takımımı tebrik ediyorum, çok güzel mücadeleler oldu. Karşı takımı da tebrik ediyorum, iyi isimler vardı. Bir de iyi isimlerin önüne geçip kendini göstermeye çalışanlar vardı. Onu tebrik etmiyorum ama mücadele dedi, benim nezdimde onun benimle mücadelesi olamaz. O benimle öyle takılır işte, ben de onunla takılırım. Amerika'ya gidip iyi bir başarı elde etmiş olabilirsin, sonra başarının çok hikayesi var. Bir odada fotoğraf koyup, talihsiz bir kaza sonucu tövbe edip, SMS'siz bir sene olduğu için tekrar Survivor'a geldiğin için bunları göz önünde bulundurarak SMS'le buralara gelirsen, buralardan çıkamam diye düşündüğün için bu sezonda gelip kendini gösterdiğin için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

  7. Survivor 2024 All Starda Ogeday ile Turabi arasında gerginlik tırmandı Adaya veda eden isim belli oldu ADAYA VEDA EDEN iSİM BELLİ OLDU!<p> Sercan ve Ersin arasındaki düello oyununu 5-0 Sercan kazandı. Böylece Ersin ve Doğukan eleme düollasına çıktılar. Son düello Ersin Korkut 5-1'lik skorla Doğukan Manço'yu yendi. Survivor 2024 All Star'a ilk veda eden isim Doğukan Manço oldu.

    Survivor 2024 All Starda Ogeday ile Turabi arasında gerginlik tırmandı Adaya veda eden isim belli oldu ADAYA VEDA EDEN iSİM BELLİ OLDU!

    Sercan ve Ersin arasındaki düello oyununu 5-0 Sercan kazandı. Böylece Ersin ve Doğukan eleme düollasına çıktılar. Son düello Ersin Korkut 5-1'lik skorla Doğukan Manço'yu yendi. Survivor 2024 All Star'a ilk veda eden isim Doğukan Manço oldu.