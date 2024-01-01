Yapay Zekaya Göre 2024'Te En Popüler Olacak Avrupa Ülkesi
Seyahat analiz sitesi Mabrian'ın verilerine göre, Avrupa'daki turistlerin kültürel ve deneyimsel aktivitelere ilgisi artıyor.
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Yapay zeka insanların seyahat tercihlerini belirlemek için 380 milyondan fazla turizm konulu sohbeti analiz etti. Bu bilgiler yükselen trendlerle popüler olacak seyahat noktalarını belirlemek için kullanıldı. Doğa ve gastronomi turizmi de dahil olmak üzere deneyimsel seyahatlerin popülaritesi 2019'dan bu yana yüzde 8 oranında arttı. Buna rağmen kültür turizmi Avrupa'ya gelen ziyaretçilerin ana motivasyonu olmaya devam ediyor.
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2024 YILINDA HANGİ AVRUPA ÜLKESİ İLGİ ODAĞI OLACAK? Yapay zekaya göre İtalya, dört potansiyel popüler ziyaret durağı ile zirvede yer alıyor. Piedmont şehri kültür, doğa ve gastronominin çekici karışımıyla ülkenin en popüler şehri olacak. Alba'daki yıllık beyaz trüf mantarı fuarından Via Lattea'nın tozlu yamaçlarına ve Langhe'nin üzüm bağlarından Maggiore Gölü'nün parıldayan sularına kadar İtalya'nın kuzeybatı bölgesi deneyimsel gezginler için aktivitelerle dolu. Torino Uluslararası Havaalanı dünyanın her yerinden ülkeye kolay erişim imkanı sunuyor.
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Yapay zekaya göre 2024 yılında en popüler olacak Avrupa ülkesi - 3 AVRUPA'DA POPÜLER OLACAK DİĞER ÜLKELER Şarap, yemek ve doğa faktörleri Fransa'daki Nouvelle-Aquitaine'i ikinci sıraya taşıyor. İstiridyeleri ve Bordeaux üzüm bağlarıyla ünlü güneybatı bölgesi aynı zamanda Pireneler'de yürüyüş ve kayak yapmaya da açılan bir kapı.
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Doğu İngiltere, kültür ve doğa dengesi açısından üçüncü sırayı alıyor. Cambridge'in prestijli müzelerinden Norfolk Broads'un durgun nehirlerine kadar bölgenin ilgi çekici turizm noktalarına başkent Londra'dan uluslararası havaalanları aracılığıyla kolayca ulaşılabilir.