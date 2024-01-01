Seferler İptal Oldu, Toplu Taşıma Kullanılamadı

5 yıldır ilçeye bu kadar yoğun kar yağmadığını söyleyen Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "İlçemiz ada olması nedeniyle kara ile ulaşımını deniz yoluyla yapıyor. Kar ve fırtına yüzünden 2 gün deniz ulaşımı gerçekleşmedi. Buzlanma nedeniyle şehirde toplu ulaşım yapılmakta zorluk çekildi." dedi.