Ünlü İsimin Yeni Mesleği Herkesi Şaşırttı!

OTOMOBİL TAMİR EDİYOR Sosyal medya hesabından ara ara paylaşımlarda bulunan ünlü isim New Jersey'de klasik araçların yanında güncel araçların da mekanik tamiratlarını kendisinin başında olduğu bir ekiple yaptığını ifade etti. İşte sosyal medyadan mesleğiyle ilgili yaptığı paylaşımlar....