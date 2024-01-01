Ünlü İsimin Yeni Mesleği Herkesi Şaşırttı!
Yeşilçam dizileriyle birlikte adını duyuran yakışıklı oyuncu Tolga Savacı yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı.
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Yeşilçam dizileriyle birlikte adını duyuran yakışıklı oyuncu Tolga Savacı yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı. Birçok filmde oynayan Savacı, geçtiğimiz yıllarda oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşti. İşte ünlü ismin oyunculuğu bıraktıktan sonra herkesi şaşırtan mesleği...
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1980'li yıllarda oyunculuğa adım atan yakışıklı oyuncularından olan Tolga Savacı, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Birçok ünlü isimle önemli projelerde rol alan Tolga Savacı, yeni mesleği ile herkesi şaşırttı.
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2015 yılında Amerika'nın New Jersey eyaletinde eşi Nermin Bezmen'le birlikte taşınan Savacı, klasik otomobil hobisini Amerika'da iş fırsatına çevirdi.
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OTOMOBİL TAMİR EDİYOR Sosyal medya hesabından ara ara paylaşımlarda bulunan ünlü isim New Jersey'de klasik araçların yanında güncel araçların da mekanik tamiratlarını kendisinin başında olduğu bir ekiple yaptığını ifade etti. İşte sosyal medyadan mesleğiyle ilgili yaptığı paylaşımlar....
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