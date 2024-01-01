Tatlılara En Düşkün Ülkeler Açıklandı!
Türkiye'nin sırası dikkat çekti
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Dünya mutfağında ayrı bir yer tutan tatlılar dünyanın her yerinde büyük bir öneme sahip. Birbirinden lezzetli ve kültürel olarak farklılık içeren tatlılarla ilgili yapılan araştırma sonuçları sonrası tatlıya en düşkün ülkeler belli oldu. 56 ülke ve bölgenin dahil edildiği ankete göre Türkiye?nin o listedeki sıralaması şaşırttı. İşte tatlıya en düşkün ülkeler sıralaması
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Yapılan araştırmalar sonrası en öçok tatlıya düşkün olan ülklerin başında İrlandalılar, Türkler ve Ruslar geliyor.
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Devamında Macaristan ve Sırbistan'da da birçok kişi düzenli olarak tatlı ve çikolata tüketiyor.
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2022 ve 2023 yıllarında farklı dallarda gerçekleştirilen ankette Asya ülkelerinin tatlı veya çikolata yeme oranları düşük çıktı.
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Listede Güney Koreliler en az tatlı tüketicisi olan ülke olarak belirlendi. İşte tatlıya en düşkün ülkelerin listesi
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1. RUSYA %56
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2. İRLANDA %55
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3. TÜRKİYE %54
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4. ALMANYA %53
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5. BELÇİKA %53
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6. İNGİLTERE %51
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7. İTALYA %43
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8. AMERİKA %41
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9. FRANSA %38
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10. JAPONYA %35
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11. ÇİN %25
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12. KENYA %22
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13. GÜNEY KORE %15