Tatlılara En Düşkün Ülkeler Açıklandı!

Dünya mutfağında ayrı bir yer tutan tatlılar dünyanın her yerinde büyük bir öneme sahip. Birbirinden lezzetli ve kültürel olarak farklılık içeren tatlılarla ilgili yapılan araştırma sonuçları sonrası tatlıya en düşkün ülkeler belli oldu. 56 ülke ve bölgenin dahil edildiği ankete göre Türkiye?nin o listedeki sıralaması şaşırttı. İşte tatlıya en düşkün ülkeler sıralaması