'Uzaylı Geyiği Beni Bitirdi'

"ÇOK ZORLUKLAR YAŞADIM" Ancak bunu gerçek sananlar beni sürgüne gönderdi. Rahmetli annem bile köyden geldi, 'Oğlum seni ben doğurdum, niye böyle diyorlar sana?' dedi. Bir şey diyemedim. Çocuklarım yıllarca bana bu kadar ünlü olmama rağmen niçin böyle geyik konusuna takılıp kaldığımı sordu. Gözlerim doldu, bir şey diyemedim hep yutkundum. Çok zorluklar yaşadım.