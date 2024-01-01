'Uzaylı Geyiği Beni Bitirdi'
Mustafa Topaloğlu'ndan şaşırtan açıklama!
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Çıkardığı şarkılarla çok konuşulan şarkıcı Mustafa Topaloğlu, Sabah'tan Ömer Karahan'a samimi açıklamalarda bulundu. İşte Karahan'ın köşe yazısı...
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Yeni çıkardığı 'Sürgün Yedim' şarkısını tebrik etmek için aradım Mustafa Topaloğlu'nu? Yıllarca içinde biriktirdiği kırgınlığı ile başladı sözlerine, 'Uzaylı' lakabına olan siteminden bu şarkıyı yaptığını söyledi. "Yıllar önce takılan uzaylı sıfatı sonrasında başladı aslında benim sürgünüm? O günlerden bugüne dek yaşadıklarımı Sürgün Yedim'de anlatmaya çalıştım. 'Uzaylı' lakabı bana yapışınca, ben de onu bırakmak istemedim. Çünkü her gittiğim programda gençler 'Bizi de uzaya götür' diye bağırıyordu. İnsanlar bu espriyi sevdi diye düşündüm.
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"ÇOK ZORLUKLAR YAŞADIM" Ancak bunu gerçek sananlar beni sürgüne gönderdi. Rahmetli annem bile köyden geldi, 'Oğlum seni ben doğurdum, niye böyle diyorlar sana?' dedi. Bir şey diyemedim. Çocuklarım yıllarca bana bu kadar ünlü olmama rağmen niçin böyle geyik konusuna takılıp kaldığımı sordu. Gözlerim doldu, bir şey diyemedim hep yutkundum. Çok zorluklar yaşadım.
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Bugüne dek bunları anlatıp, sevenlerimi üzmek istemedim. Çünkü beni anlayanlar da var!" Mustafa Topaloğlu'nu hayretler içinde dinledim. Topaloğlu özetle 'Uzaylı' olarak anılmanın kendine ve müzik kariyerine büyük zarar verdiğini söyledi.