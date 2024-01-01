2024 DGS Ne Zaman?

Üniversitelerde aldıkları önlisans eğitimini lisans eğitimini tamamlama hayali kuran adayların katılım sağladığı ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. İşte, 2024 DGS oturum ve başvuru tarihleri...