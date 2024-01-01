2024 DGS Ne Zaman?
DGS başvurusu ne zaman yapılacak?
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Üniversitelerde aldıkları önlisans eğitimini lisans eğitimini tamamlama hayali kuran adayların katılım sağladığı ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. İşte, 2024 DGS oturum ve başvuru tarihleri...
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2024 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN? ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS başvuru ve geç başvuru tarihleri belli oldu. 2024 DGS başvuruları 10 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek.
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Geç başvurular ise 28 Mayıs'ta alınacak.
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2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.