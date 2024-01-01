Normal Rahatsızlıkla Karıştırılan 4 Kalp Hastalığı Belirtisi

YORGUNLUK İngiliz Kalp Vakfı (BHF), "aşırı yorgunluğu" kalp yetmezliği ve kalple ilgili diğer rahatsızlıkların bir işareti olarak listeliyor. BHF'den Profesör David Newby,"Hastalarımın çoğu, kalp yetmezlikleri olsun ya da olmasın, bana yorgun olduklarını söylüyorlar. Bu zor bir durum, çünkü çok spesifik değil." dedi. Harvard Tıp Fakültesi ise "Sürekli, yeni bir yorgunluk da bazen kalp yetmezliğine (kalbin iyi pompalayamadığı bir durum) veya koroner arter hastalığına işaret edebilir." Ancak yorgunluk mutlaka kalbinizde bir sorun olduğu anlamına gelmez sadece geç saatlere kadar ayakta kalmanın veya uzun saatler çalışmanın bir sonucu olabilir. BHF, aşırı yorgunluk yaşamaya başladıysanız ve yaşam tarzınız değişmediyse, doktorunuzla konuşmakta fayda olduğunu belirtti.