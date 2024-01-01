Normal Rahatsızlıkla Karıştırılan 4 Kalp Hastalığı Belirtisi
Peki normal rahatsızlıklarla karıştırılan kalp hastalığı belirtileri nelerdir? İşte ayrıntılar...
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Birleşik Krallık'ta kalp ve dolaşım hastalıklarının en yaygın ölüm nedenlerinden bir iolduğu belirtilirken, her yıl ölümlerin yaklaşık dörtte brinden sorumlu olduğu kaydedildi. Birçoğumuz göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi göğsü etkileyen bazı yaygın kalp hastalığı belirtilerinin farkındayız. Ancak, daha az ciddiyet taşıyan bazı rahatsızlıkların da kolayca karıştırılabildiği bazı belirtilerinde olduğu açıklandı. Aslında, grip olarak yanlış teşhis edilebilecek dört kalp hastalığı belirtisi şöyle;
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TERLEME İngiliz Kalp Vakfı'na (BHF) göre belirli bir miktar terleme normal olsa da kalp hastalığına da işaret edebilir. Spor salonuna gittiğinizde ya da gerçekten sıcak bir günde terlemeniz endişelenecek bir şey değildir. Ancak göğüs ağrısıyla birlikte sıcak ve nemli hissetmek ambulans çağırmanız gerektiğinin bir işaretidir.
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MİDE BULANTISI ABD'deki Mayo Clinic'e göre mide bulantısı koroner arter hastalığına yani damar tıkanıklığına bir işaret olabilir. Ancak kadınlarda erkeklerden daha yaygındır. Kadınlarda göğüs rahatsızlığının yanı sıra nefes darlığı, mide bulantısı ve aşırı yorgunluk gibi başka semptomların görülme olasılığının daha yüksek olduğu da belirtildi.
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ATEŞ Ateş genellikle gribin habercisidir. Ancak Penn Medicine, ateşi kalp yetmezliğinin "erken" bir uyarı işareti olarak listeliyor. Kalp yetmezliği belirtileri hafiften şiddetliye kadar değişebilir. Erken evrelerde ateş veya titreme gibi grip benzeri semptomların yaşanabileceği de kaydedildi. Ateş aynı zamanda kalp kası iltihabı olan miyokarditin de bir işaretidir. Mayo Clinic, "Yaygın miyokardit semptomları arasında baş ağrısı, vücut ağrıları, eklem ağrısı, ateş veya boğaz ağrısı gibi grip benzeri semptomlar yer alır" diyor. Ayrıca kalp yetmezliğinin erken evrelerde vücut ağrılarına da neden olabileceği aktarıldı.
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YORGUNLUK İngiliz Kalp Vakfı (BHF), "aşırı yorgunluğu" kalp yetmezliği ve kalple ilgili diğer rahatsızlıkların bir işareti olarak listeliyor. BHF'den Profesör David Newby,"Hastalarımın çoğu, kalp yetmezlikleri olsun ya da olmasın, bana yorgun olduklarını söylüyorlar. Bu zor bir durum, çünkü çok spesifik değil." dedi. Harvard Tıp Fakültesi ise "Sürekli, yeni bir yorgunluk da bazen kalp yetmezliğine (kalbin iyi pompalayamadığı bir durum) veya koroner arter hastalığına işaret edebilir." Ancak yorgunluk mutlaka kalbinizde bir sorun olduğu anlamına gelmez sadece geç saatlere kadar ayakta kalmanın veya uzun saatler çalışmanın bir sonucu olabilir. BHF, aşırı yorgunluk yaşamaya başladıysanız ve yaşam tarzınız değişmediyse, doktorunuzla konuşmakta fayda olduğunu belirtti.