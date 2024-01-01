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Antalya'da Kaybolan Rus Turist Ölü Bulundu

Antalya?nın Kemer ilçesinde tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Rus vatandaşı Nadezhda Larygina?nın cansız bedeni, ormanda bulundu.

  1. Antalya?da kaybolan Rus turistin, cansız bedeni bulundu. Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi?ndeki 5 yıldızlı otele, 31 Aralık?ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak?ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi. 8 Ocak?ta dönüş bileti bulunan ve otele dönmediği tespit edilen Nadezhda Larygina?nın havalimanından da çıkış yapmadığı saptandı.

    Antalya?da kaybolan Rus turistin, cansız bedeni bulundu. Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi?ndeki 5 yıldızlı otele, 31 Aralık?ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak?ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi. 8 Ocak?ta dönüş bileti bulunan ve otele dönmediği tespit edilen Nadezhda Larygina?nın havalimanından da çıkış yapmadığı saptandı.

  2. Larygina?nın otel odasında eşyaları ve belgeleri bulunurken, cep telefonunun ise olmadığı belirlendi. Rus kadının doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepe mevkisinde arama çalışması başlatıldı. 10 Ocak?tan bu yana yoğun şekilde sürdürülen aramalara AFAD, KEMKUT, MAKSAT, AKUT, SKUT, İHH ve ANDA üyelerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik ekip katıldı. Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kameralardan incelemeler yaptı.

    Larygina?nın otel odasında eşyaları ve belgeleri bulunurken, cep telefonunun ise olmadığı belirlendi. Rus kadının doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepe mevkisinde arama çalışması başlatıldı. 10 Ocak?tan bu yana yoğun şekilde sürdürülen aramalara AFAD, KEMKUT, MAKSAT, AKUT, SKUT, İHH ve ANDA üyelerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik ekip katıldı. Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kameralardan incelemeler yaptı.

  3. DÜN CEP TELEFONU BULUNDU Ekipler Larygina?nın konakladığı otel odasındaki eşyaları arasında bulunamayan cep telefonuna dün akşam saatlerinde dağlık bölgede ulaştı. Larygina?nın telefonu incelenmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, aramalar da bu bölgede yoğunlaştırıldı.

    DÜN CEP TELEFONU BULUNDU Ekipler Larygina?nın konakladığı otel odasındaki eşyaları arasında bulunamayan cep telefonuna dün akşam saatlerinde dağlık bölgede ulaştı. Larygina?nın telefonu incelenmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, aramalar da bu bölgede yoğunlaştırıldı.

  4. BİRİ BOŞ, İKİ İÇKİ ŞİŞESİ Dün akşam ara verilen çalışmalar, bu sabah yeniden başladı. Öğle saatlerinde ekipler, Kiriş Mahallesi yoluna yaklaşık 400 metre uzaklıktaki ormanda Nadezhda Larygina?nın cansız bedenini buldu. Düz bir zeminde yerde hareketsiz yatar vaziyetteki Nadezhda Larygina?nın yanında biri boş, diğeri dolu iki içki şişesi olduğu tespit edildi. Larygina'nın bulunduğu noktanın cep telefonuna ulaşıldığı bölgeye yakın olduğu öğrenildi. Rus turistin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından ekipler tarafından karayoluna kadar taşındı. Burada ambulansa alınan Nadezhda Larygina?nın cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Larygina?nın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

    BİRİ BOŞ, İKİ İÇKİ ŞİŞESİ Dün akşam ara verilen çalışmalar, bu sabah yeniden başladı. Öğle saatlerinde ekipler, Kiriş Mahallesi yoluna yaklaşık 400 metre uzaklıktaki ormanda Nadezhda Larygina?nın cansız bedenini buldu. Düz bir zeminde yerde hareketsiz yatar vaziyetteki Nadezhda Larygina?nın yanında biri boş, diğeri dolu iki içki şişesi olduğu tespit edildi. Larygina'nın bulunduğu noktanın cep telefonuna ulaşıldığı bölgeye yakın olduğu öğrenildi. Rus turistin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından ekipler tarafından karayoluna kadar taşındı. Burada ambulansa alınan Nadezhda Larygina?nın cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Larygina?nın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.