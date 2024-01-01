Antalya'da Kaybolan Rus Turist Ölü Bulundu

BİRİ BOŞ, İKİ İÇKİ ŞİŞESİ Dün akşam ara verilen çalışmalar, bu sabah yeniden başladı. Öğle saatlerinde ekipler, Kiriş Mahallesi yoluna yaklaşık 400 metre uzaklıktaki ormanda Nadezhda Larygina?nın cansız bedenini buldu. Düz bir zeminde yerde hareketsiz yatar vaziyetteki Nadezhda Larygina?nın yanında biri boş, diğeri dolu iki içki şişesi olduğu tespit edildi. Larygina'nın bulunduğu noktanın cep telefonuna ulaşıldığı bölgeye yakın olduğu öğrenildi. Rus turistin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından ekipler tarafından karayoluna kadar taşındı. Burada ambulansa alınan Nadezhda Larygina?nın cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Larygina?nın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.