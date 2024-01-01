10 Soruda Spot Bitcoin ETF

Soru 3: Hangi şirketler başvuruda bulundu?

2021 yılında vadeli Bitcoin ETF onayının ardından, SEC?e birçok varlık yönetim şirketi, spot ETF için başvurdu. En dikkati çeken yönetimi altındaki varlıkların değeri 10 trilyon dolara ulaşan BlackRock oldu. VanEck ve Fidelity gibi diğer şirketlerin başvuruları ile spot ETF başvurusu dokuza ulaştı. Grayscale, Trust olarak tanımlanan ve GBTC kısaltmasını kullanan fonun spot ETF?ye dönüştürülmesi, Hashdex ise vadeli Bitcoin ETF?sinin spot ETF?ye dönüştürülmesi için başvurdu. SEC'e toplamda 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusu yapıldı.

Soru 4: Komisyonda karar nasıl alındı?

Beş üyeli komisyonda karar oy çokluğuyla alındı. SEC Başkanı Gary Gensler ile üyeler Hester Pierce ve Mark T. Uyeda olumlu, üyeler Caroline A. Crenshaw ve Jamie Lizarraga olumsuz oy verdi. Kararın duyurulmasından bir gün önce, SEC'in resmi X hesabından spot Bitcoin ETF'lerin onaylandığına dair paylaşım yapıldı ancak SEC Başkanı Gary Gensler, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini, ETF'lere henüz onay verilmediğini açıkladı. Söz konusu paylaşım sonrasında Bitcoin başta olmak üzere kripto para fiyatları hızlı değişim gösterdi.