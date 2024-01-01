9 Odalı Saray Yavrusu Evi Gündem Oldu!
Ünlü manken Çağla Şikel 9 odalı 4 katlı saray yavrusu eviyle gündeme geldi. İşte sık sık sosyal medyadan 2 oğluyla paylaşım yapan Şikel'in süper lüks evi...
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Güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyan Çağla Şikel Türkiye'nin en çok kazanan modelleri arasında yer alıyor.
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41 yaşındaki ünlü manken ara ara sosyal medya hesabından oğullarıyla birlikte eğlenceli anlarını paylaşıyor.
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4.5 milyon takipçili olan Şikel iki oğlu ile yaşadığı 9 odalı lüks villası da hayranlarının dikkatinden kaçmadı.
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İşte Çağla Şıkel'in şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile yaşadığı süper lüks evi...
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Şıkel'in yaşadığı evin giriş katı salon, yemek odası, mutfak ve misafir tuvaletinden oluşuyor.
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Üst katta giyinme odası ve 2 oğlunun odası bulunuyor.
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Çatıda büyük bir banyonun da olduğu yatak odası bulunuyor. Bahçe ve garaj parti alanı olarak düzenlenmiş.
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