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Arka Cebinize Cüzdan Koyuyorsanız Dikkat!

Cüzdan sendromu nedir? Nasıl anlaşılır?

  1. Günümüzde pek çok kişi, kolaylık açısından telefon ve cüzdanını pantolonun arka cebinde taşıyor. Yapılan bir araştırmaya göre uzmanlar arka cepte taşınan cüzdan ve telefonların omuriliğe baskı yaptığı için bel ağrısı ve duruş bozuklukları gibi sorunlara yol açtığı konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

    Günümüzde pek çok kişi, kolaylık açısından telefon ve cüzdanını pantolonun arka cebinde taşıyor. Yapılan bir araştırmaya göre uzmanlar arka cepte taşınan cüzdan ve telefonların omuriliğe baskı yaptığı için bel ağrısı ve duruş bozuklukları gibi sorunlara yol açtığı konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

  2. Kredi kartları, ehliyet, kimlik, para ve gereksiz kartlarla doldurulan cüzdanlar özellikle erkekler tarafından pantolonlarının arka cebinde taşınıyor.

    Kredi kartları, ehliyet, kimlik, para ve gereksiz kartlarla doldurulan cüzdanlar özellikle erkekler tarafından pantolonlarının arka cebinde taşınıyor.

  3. Ancak sıkça yapılan bu durum, sağlığımız özellikle de omurga üzerinde ciddi etkileri beraberinde getiriyor.

    Ancak sıkça yapılan bu durum, sağlığımız özellikle de omurga üzerinde ciddi etkileri beraberinde getiriyor.

  4. Arka cepte taşınan bazı nesneler zamanla oturma pozisyonunuzun kaymasına hatta sonucunda belinizin ve omurganızın yapısının bozulmasına neden olabileceğini biliyor muydunuz?

    Arka cepte taşınan bazı nesneler zamanla oturma pozisyonunuzun kaymasına hatta sonucunda belinizin ve omurganızın yapısının bozulmasına neden olabileceğini biliyor muydunuz?

  5. OMURGAYI ETKİLER!

    OMURGAYI ETKİLER!

  6. Arka cebinizdeki bir cüzdan veya telefon, zaman içinde standart oturma pozisyonunuzu çok ciddi bir şekilde değiştirebilir.

    Arka cebinizdeki bir cüzdan veya telefon, zaman içinde standart oturma pozisyonunuzu çok ciddi bir şekilde değiştirebilir.

  7. Bu, doğrudan kalça bölgenizde ağrıya neden olabilir, ağrıyı siyatik sinirinize yayabilir, hatta sırtınızda ağrıya bile neden olabilir.

    Bu, doğrudan kalça bölgenizde ağrıya neden olabilir, ağrıyı siyatik sinirinize yayabilir, hatta sırtınızda ağrıya bile neden olabilir.

  8. Bunun arkasındaki mantık, bel, omurga ve boynun bir şekilde birbirine bağlı olmasıdır. Bir şey vücudunuzun alışık olduğu doğal konumu bozduğunda, zamanla sorun yaşama riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

    Bunun arkasındaki mantık, bel, omurga ve boynun bir şekilde birbirine bağlı olmasıdır. Bir şey vücudunuzun alışık olduğu doğal konumu bozduğunda, zamanla sorun yaşama riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

  9. ?Cüzdan sendromu? adıyla uzmanların uyarılarda bulunduğu bu durum cüzdan taşıyan erkekler oturduklarında cüzdan tarafındaki kabarıklık nedeniyle kalçaları yere paralel olmaz. Kalça ve bel kaslarında sürekli dengesizlik ve gerginlik oluşur, zamanla kronik kalça, bel ve bazen sırt ağrıları oluşabilir.

    ?Cüzdan sendromu? adıyla uzmanların uyarılarda bulunduğu bu durum cüzdan taşıyan erkekler oturduklarında cüzdan tarafındaki kabarıklık nedeniyle kalçaları yere paralel olmaz. Kalça ve bel kaslarında sürekli dengesizlik ve gerginlik oluşur, zamanla kronik kalça, bel ve bazen sırt ağrıları oluşabilir.

  10. Özellikle ergenlerde omurgada şekil bozukluğu ve skolyoz oluşmasına neden olabiliyor. Bu yüzden son zamanlarda erkek pantolonlardaki arka cepler kalça kısmına değil daha aşağı uyluk kısmına dikiliyor.

    Özellikle ergenlerde omurgada şekil bozukluğu ve skolyoz oluşmasına neden olabiliyor. Bu yüzden son zamanlarda erkek pantolonlardaki arka cepler kalça kısmına değil daha aşağı uyluk kısmına dikiliyor.

  11. CÜZDAN SENDROMU KADINLARDA DA GÖRÜLÜYOR MU? Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Bir yana eğilerek oturmak ve piriformis kasının spazmı sonucu benzer şikayetler olur. Özellikle hamileliğin son aylarında vücuttaki ağırlık merkezinin öne kayması sonucu piriformis kasının yürüme ya da oturma esnasında zorlanmasına bağlı olarak benzer şikayetler oluşur.

    CÜZDAN SENDROMU KADINLARDA DA GÖRÜLÜYOR MU? Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Bir yana eğilerek oturmak ve piriformis kasının spazmı sonucu benzer şikayetler olur. Özellikle hamileliğin son aylarında vücuttaki ağırlık merkezinin öne kayması sonucu piriformis kasının yürüme ya da oturma esnasında zorlanmasına bağlı olarak benzer şikayetler oluşur.

  12. SEBEPLERİ NELERDİR? ? Arka cepte cüzdan taşıma ? Uzun süreli sert zeminde oturma ? İlgili bölgeye travma ? Kalça kaslarının aşırı zorlanması (uzun süreli bisiklet kullanımı) ? Duruş bozukluğu veya yürüyüş bozukluğu ? Çömelip kalkma gibi aktivitelerinin sıklığı

    SEBEPLERİ NELERDİR? ? Arka cepte cüzdan taşıma ? Uzun süreli sert zeminde oturma ? İlgili bölgeye travma ? Kalça kaslarının aşırı zorlanması (uzun süreli bisiklet kullanımı) ? Duruş bozukluğu veya yürüyüş bozukluğu ? Çömelip kalkma gibi aktivitelerinin sıklığı

  13. NASIL ÖNLENEBİLİR? ? Dengesiz oturmadan ve arka cepte cüzdan taşımaktan kaçınılması gerekir. ? Hamilelerde aşırı kilo varsa veya kasları güçsüz ise uzun süreli oturma ve ayakta kalma ve yürüyüşlerden kaçınılmalıdır. ? Ofis çalışanları ve masa başında çalışanlar ergonomi kurallarına uymalı ve özellikle sandalyenin uç kısmında oturarak çalışmaktan kaçınmalıdır. Kalça ve bacak kaslarının güçlü ve esnek olması için düzenli spor yapılmalıdır.

    NASIL ÖNLENEBİLİR? ? Dengesiz oturmadan ve arka cepte cüzdan taşımaktan kaçınılması gerekir. ? Hamilelerde aşırı kilo varsa veya kasları güçsüz ise uzun süreli oturma ve ayakta kalma ve yürüyüşlerden kaçınılmalıdır. ? Ofis çalışanları ve masa başında çalışanlar ergonomi kurallarına uymalı ve özellikle sandalyenin uç kısmında oturarak çalışmaktan kaçınmalıdır. Kalça ve bacak kaslarının güçlü ve esnek olması için düzenli spor yapılmalıdır.