Arka Cebinize Cüzdan Koyuyorsanız Dikkat!

Günümüzde pek çok kişi, kolaylık açısından telefon ve cüzdanını pantolonun arka cebinde taşıyor. Yapılan bir araştırmaya göre uzmanlar arka cepte taşınan cüzdan ve telefonların omuriliğe baskı yaptığı için bel ağrısı ve duruş bozuklukları gibi sorunlara yol açtığı konusunda ciddi uyarılarda bulundu.