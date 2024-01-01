CES 2024'Te Tanıtıldı: 1000 Beygirlik Crossover
ABD'li elektrikli araç üreticisi Mullen, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024 fuarında yeni performans modelini tanıttı. Crossover Five RS tam 1000 beygir güç üretiyor.
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ABD Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil üreticisi Mullen, güçlü crossover modelini, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2024) tanıttı.
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Çift elektrik motoruna sahip olan crossover, 1000 beygir güç ve 1151 Nm tork üretiyor. Performans aracı bu sayede 0'dan 100'e hızlanmasını 2 saniyede tamamlıyor.
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Mullen Five RS'in maksimum sürati ise 322 km/sa. Bu tür performans araçlarının hızlanması kadar durması da önemli. Brembo ferenler ve karbon seramik disklerle 100 km/sa hızda tamamen durma mesafesi 33 metre olarak açıklandı.
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100 kWsa batarya paketi olan model 480 kilometre menzil vadediyor. 800V şarj mimarisiyle donatılan araç, uygun şartlarda 0'dan yüzde 80 şarja 20 dakikada ulaşabiliyor.
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Five RS, yapay zeka temelli kişisel asistan, yüz tanıma ve 2+ yarı otonom sürüş desteğiyle gelecek.
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İçerde ise yüz tanıma sistemine sahip iki büyük ekran yer alıyor. Deri ve alkantara kaplamanı kapı içleri ve koltuklar bulunuyor.