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CES 2024'Te Tanıtıldı: 1000 Beygirlik Crossover

ABD'li elektrikli araç üreticisi Mullen, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024 fuarında yeni performans modelini tanıttı. Crossover Five RS tam 1000 beygir güç üretiyor.

  1. ABD Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil üreticisi Mullen, güçlü crossover modelini, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2024) tanıttı.

    ABD Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil üreticisi Mullen, güçlü crossover modelini, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2024) tanıttı.

  2. Çift elektrik motoruna sahip olan crossover, 1000 beygir güç ve 1151 Nm tork üretiyor. Performans aracı bu sayede 0'dan 100'e hızlanmasını 2 saniyede tamamlıyor.

    Çift elektrik motoruna sahip olan crossover, 1000 beygir güç ve 1151 Nm tork üretiyor. Performans aracı bu sayede 0'dan 100'e hızlanmasını 2 saniyede tamamlıyor.

  3. Mullen Five RS'in maksimum sürati ise 322 km/sa. Bu tür performans araçlarının hızlanması kadar durması da önemli. Brembo ferenler ve karbon seramik disklerle 100 km/sa hızda tamamen durma mesafesi 33 metre olarak açıklandı.

    Mullen Five RS'in maksimum sürati ise 322 km/sa. Bu tür performans araçlarının hızlanması kadar durması da önemli. Brembo ferenler ve karbon seramik disklerle 100 km/sa hızda tamamen durma mesafesi 33 metre olarak açıklandı.

  4. 100 kWsa batarya paketi olan model 480 kilometre menzil vadediyor. 800V şarj mimarisiyle donatılan araç, uygun şartlarda 0'dan yüzde 80 şarja 20 dakikada ulaşabiliyor.

    100 kWsa batarya paketi olan model 480 kilometre menzil vadediyor. 800V şarj mimarisiyle donatılan araç, uygun şartlarda 0'dan yüzde 80 şarja 20 dakikada ulaşabiliyor.

  5. Five RS, yapay zeka temelli kişisel asistan, yüz tanıma ve 2+ yarı otonom sürüş desteğiyle gelecek.

    Five RS, yapay zeka temelli kişisel asistan, yüz tanıma ve 2+ yarı otonom sürüş desteğiyle gelecek.

  6. İçerde ise yüz tanıma sistemine sahip iki büyük ekran yer alıyor. Deri ve alkantara kaplamanı kapı içleri ve koltuklar bulunuyor.

    İçerde ise yüz tanıma sistemine sahip iki büyük ekran yer alıyor. Deri ve alkantara kaplamanı kapı içleri ve koltuklar bulunuyor.