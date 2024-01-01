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'Kardeşimi Bana Düşman Ettiler'

Mustafa Topaloğlu'dan acı itiraf!

  1. ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu yeni itiraflarıyla herkesi şaşırttı. Katıldığı programda kardeşi Hilmi Topaloğlu ile ilgili yaşadıklarını anlattı. İşte ünlü şarkıcının dikkat çeken itirafları

    ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu yeni itiraflarıyla herkesi şaşırttı. Katıldığı programda kardeşi Hilmi Topaloğlu ile ilgili yaşadıklarını anlattı. İşte ünlü şarkıcının dikkat çeken itirafları

  2. A PARA'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programına Mustafa Topaloğlu konuk oldu.

    A PARA'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programına Mustafa Topaloğlu konuk oldu.

  3. Topaloğlu, bir dönem Prestij Müzik'i birlikte kurduğu kardeşi tarafından neden saf dışı bırakıldığını anlattı: "Hilmi, özünde iyi yürekli biriydi. Ancak kardeşimi kullanıp bana düşman ettiler"

    Topaloğlu, bir dönem Prestij Müzik'i birlikte kurduğu kardeşi tarafından neden saf dışı bırakıldığını anlattı: "Hilmi, özünde iyi yürekli biriydi. Ancak kardeşimi kullanıp bana düşman ettiler"

  4. Topaloğlu sözlerine böyle devam etti: "Yanlış anlaşılırız diye çoğu şeyi anlatamıyoruz. Sanatçılar olarak biz çok hassasız. Duygulara hitap ediyoruz. Sevgi üzerine kurulmuş bir dünyamız var. Bu dünyanın içinde ne diyelim de yanlış anlamasınlar diye düşünüyoruz. Anlatamadığım çok şey var o yüzden. 'Sürgün Yedi' adlı yeni şarkımda bu yüzden ortada kalan insanın çırpınışları var. Kimse bu yanımı biliyor mu? Kimseye bir şey demedim, mutlu etmek üzerine kurulu bir dünyamız var.

    Topaloğlu sözlerine böyle devam etti: "Yanlış anlaşılırız diye çoğu şeyi anlatamıyoruz. Sanatçılar olarak biz çok hassasız. Duygulara hitap ediyoruz. Sevgi üzerine kurulmuş bir dünyamız var. Bu dünyanın içinde ne diyelim de yanlış anlamasınlar diye düşünüyoruz. Anlatamadığım çok şey var o yüzden. 'Sürgün Yedi' adlı yeni şarkımda bu yüzden ortada kalan insanın çırpınışları var. Kimse bu yanımı biliyor mu? Kimseye bir şey demedim, mutlu etmek üzerine kurulu bir dünyamız var.

  5. UZAYLI LAKABINI EROL BÜYÜKBURÇ TAKTI Uzaylı lakabını Erol Büyükburç taktı. Kaset kuyruklarını görünce 'Bizim dünyamızda yaşanmamış bir olay, sen uzaylısın' dedi. Öyle kaldı. Basın da büyük keyif aldı. Bir kesim sevdi, bir kesim sevmedi bunu. Ama beni yaraladı. Uzaylı esprisi yapıştı. Reklam yapıyor dediler. Reklama ihtiyacım yok. Bizi anlamadan dinlemeden yargıladılar. Gerçek uzaylı gibi davrandılar. 'Gel bana şarkı yap' diyen kalmadı o zamandan beri. En güzel yıllarımı heba ettiler. Ama ben saygımdan, sevgimden kimseye bir şey söyleyemedim. Zor şartlarda hayatımı devam ettirdim. Beni bu yalnızlığa gönderenlerin bana özür borcu var.

    UZAYLI LAKABINI EROL BÜYÜKBURÇ TAKTI Uzaylı lakabını Erol Büyükburç taktı. Kaset kuyruklarını görünce 'Bizim dünyamızda yaşanmamış bir olay, sen uzaylısın' dedi. Öyle kaldı. Basın da büyük keyif aldı. Bir kesim sevdi, bir kesim sevmedi bunu. Ama beni yaraladı. Uzaylı esprisi yapıştı. Reklam yapıyor dediler. Reklama ihtiyacım yok. Bizi anlamadan dinlemeden yargıladılar. Gerçek uzaylı gibi davrandılar. 'Gel bana şarkı yap' diyen kalmadı o zamandan beri. En güzel yıllarımı heba ettiler. Ama ben saygımdan, sevgimden kimseye bir şey söyleyemedim. Zor şartlarda hayatımı devam ettirdim. Beni bu yalnızlığa gönderenlerin bana özür borcu var.

  6. Ülkemizin kültürünü 'Oy Oy Eminem'le dünyaya tanıttık. Kendi ülkemde yanlış anlaşılma uğruna sürgün edildim. Bu 'Sürgün Yedim' şarkımı da yaşadıklarımdan yola çıkarak yazdım.

    Ülkemizin kültürünü 'Oy Oy Eminem'le dünyaya tanıttık. Kendi ülkemde yanlış anlaşılma uğruna sürgün edildim. Bu 'Sürgün Yedim' şarkımı da yaşadıklarımdan yola çıkarak yazdım.

  7. Ben zorluklardan geldim, yeni gelenler bu kadar çekmesin diye düşündüm. Şirket kurduk ama iyi yapamadık. Zoru yaşasa daha iyi olurdu. Zorluk yaşasalardı daha kalıcı olurdu. Kolay gelen kolay gidiyor.

    Ben zorluklardan geldim, yeni gelenler bu kadar çekmesin diye düşündüm. Şirket kurduk ama iyi yapamadık. Zoru yaşasa daha iyi olurdu. Zorluk yaşasalardı daha kalıcı olurdu. Kolay gelen kolay gidiyor.

  8. "KARDEŞİMİ BANA DÜŞMAN ETTİLER" Kardeşi Hilmi Toplaoğlu'ndan söz eden Mustafa Topaloğlu sözlerine şu şekilde devam etti. "Rahmetliye de öyle söyledim. Kardeşim iyi insandı ama onun da kanına girdiler. Onu bana düşman ettiler. Hastalığa yakalanınca bile daha güzel olacak dedim.

    "KARDEŞİMİ BANA DÜŞMAN ETTİLER" Kardeşi Hilmi Toplaoğlu'ndan söz eden Mustafa Topaloğlu sözlerine şu şekilde devam etti. "Rahmetliye de öyle söyledim. Kardeşim iyi insandı ama onun da kanına girdiler. Onu bana düşman ettiler. Hastalığa yakalanınca bile daha güzel olacak dedim.

  9. Vefasızlık hayatın kanunu. Ama ahde vefa diye de bir şey var. Ben bana yardım edeni hiç unutmadım. İyilikleri hiç unutmadım."

    Vefasızlık hayatın kanunu. Ama ahde vefa diye de bir şey var. Ben bana yardım edeni hiç unutmadım. İyilikleri hiç unutmadım."