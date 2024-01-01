Yapay Zeka Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Şey
Yapay zeka hayatın her alanına daha da adapte olurken hakkında bilmeniz gereken 10 şey...
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YAPAY ZEKA GÖRÜNDÜĞÜ KADAR ZEKİ DEĞİL Bilinmesi gerekenlerden biri şu ki, yapay zekanın şimdiye kadar en büyük gelişimi olan ChatGPT gibi yeni nesil sohbet araçları bile bir "zihin" değil. ChatGPT, büyük miktarlarda veri üzerinde eğitilmiş yapay zeka destekli bir sohbet modeli. Teknik olarak ifade edecek olursak bu yazılım tek bir şey yapmak için optimize edilmiş bir bilgisayar programı. Tek görevi size duymak istediğinizi söylemek. Bu da bizi bir noktada "insan zihniyle" iletişim kurduğumuza inandırıyor ama aslında öyle değil.
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GERÇEK DÜNYAYLA BAŞ EDEMİYOR Yapay zeka, bilgisayarların insan beyni tarafından yapılabilen şeyleri yapmasını sağlamaya çalışıyor. Yapay zeka için bizim zekayla bağdaştıramadığımız araba kullanmak gibi bazı aktiviteler son derece zorlayıcı. Kendi kendini güvenli bir şekilde sürebilen arabalar yaratmak için görülmemiş miktarda paralar yatırıldı ancak hala o noktada değiliz.
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3. GOOGLE TRANSLATE OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRİYOR Yapay zeka çeviri araçları, insanlığın başardığı en muhteşem şeylerden biri. Bu araçları kullanarak dünyada yaygın olarak kullanılan tüm diller arasında çeviri yapabilirsiniz. Gelecekteki yapay zeka çeviri uygulamaları kullandığınız dil ve iletişim şekliniz hakkında bilgi edinecek. Eş zamanlı sözlü çeviri yapılabilecek.
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KREDİ KARTI KONUSUNDA CHATGPT'YE GÜVENMEYİN ChatGPT gibi sohbet teknolojilerinin temel sorunlarından biri size gerçeği söylememesi. Ona bir soru sorarsanız; size en makul cevabı verir. Hakikat anlayışı yoktur. Eğer bir sorunun cevabını bilmiyorsa basitçe bir şeyler uyduracaktır. Bir Oxford profesörü ChatGPT'nin eski bir sürümüne kendisi hakkında ne bildiğini sordu. İki satırlık özet profesörün Cambridge'de okuduğunu söylüyordu. Bu bir Oxford profesörü için tipik bir geçmiştir. Ancak mevzu bahis profesör Cambridge mezunu değildi. Teknoloji güvenilmezdir ve tuhaf hatalara açıktır. Kredi kartınız konusunda ChatGPT'ye güvenmeyin.
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SOSYAL MEDYADA OKUDUĞUNUZ HER ŞEYE İNANMAYIN Yapay zeka sosyal medya akışınıza girebilir, kişisel zevklerinize bakabilir ve çevrimiçi ortamda kullandığınız dile göre en sevdiğiniz veya en az sevdiğiniz politikacı hakkında yanlış bilgiler üretebilir. Böylece genç biriyseniz yanlış bilgilerle bağlantı kurabilirsiniz. Sosyal medyada insan tarafından oluşturulanlardan çok daha fazla yapay zeka içeriğinin bulunması kuvvetle muhtemel. Neyin gerçekten insan olduğunu, neyin olmadığını bilmek bizim için çok zor olacak. 50 yıl ileri gittiğinizde yapay zeka tarafından üretilen kitap, müzik ve videoların sayısı insan kaynaklı olanlardan çok daha fazla olacak.
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE DÖNÜŞÜM Doktorlar yapay zekayı tıpkı bir röntgen makinesi gibi bir teşhis aracı olarak kullanacak. Ancak tamamen yapay zeka teşhisine güvenmemeye dikkat edin. Bir makine size kendi kişisel algılarınızla çelişen bir şey söylediğinde makinenin neden hatalı olabileceğini anlamak için biraz enerji harcamanız gerektiğidir. Ve çoğu zaman insanlar yorgun olduklarında bunu yapma zahmetine girmez. Bu durumun pozitif yönü ise yapay zeka araçlarının çok pahalı sağlık hizmetlerini çok sayıda insanın erişebileceği hale getirecek olması. Örneğin yapay zeka teknolojisi hastanın kendisini muayene etme ihtiyacı duymadan dünyanın diğer ucundan gelen taramaları analiz edebilecek.
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Yapay zeka hakkında bilinmesi gereken 10 şey - 7 TOPLUMUN BELİRLİ KESİMLERİNE ÖNYARGILI Yapay zekaya Kuzey Amerikalı, beyaz, üniversite mezunu erkekler hakim ve bu yaygın olarak kabul edilen bir sorun. Ses tanıma teknolojisi için yapay zeka modelleri; beyaz, erkek ve üniversite eğitimi almış Amerikalıların ses kayıtlarını kullandı. Bu veri kümesinin dışındaysanız, örneğin kadınsanız, ses tanıma sistemi sizi anlama konusunda pek iyi bir iş çıkarmıyor. Bir sohbet yazılımını eğitmek için dilin birçok farklı kullanım örneğine ihtiyacınız var. Yapay zeka yaygın olmayan diller konusunda hiçbir dijital ayak izi takibi yapmıyor. Bu da yapay zekanın daha geniş yelpazedeki insan görüş ve deneyimlerini kapsama konusunda başarısızlığıyla ilgili ince bir tehlike.
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Yapay zeka hakkında bilinmesi gereken 10 şey - 8 YANLIŞ KULLANIM RİSKİ VAR Çoğu insan yazılımc devlet kurumlarının veri sunucularına siber saldırı başlatacak bir program yazma talebini reddeder. Ancak ondan yapmasını istediğiniz her şeyi yapacak bir yazılımınız varsa, bu tür saldırılar daha kolaydır. Yapay zekayı kötü şeyler yapmak için kullanan insanlar üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. İngiltere'de yakın zamanda yapılan bir yapay zeka zirvesinde, yapay zekanın varoluşsal bir risk olduğu ve insan yaşamını tehdir ettiği vurgulandı.
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YAPAY ZEKA SADECE BİR ARAÇ Yapay zeka hayranlık duyulacak ya da korkulacak bir şey değil. Röntgen taramalarındaki tümörleri tanımak ve erken evrelerde demans veya kalp hastalığını tespit etmek gibi harika şeyler yapmak için kullanılıyor. Ancak yapay zeka da diğer araçlar gibi sadece bir araç; onun hakkında sanki bir insanmış gibi konuşmayın.
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YARATICILIĞI ARTIRABİLİR Yapay zekanın asıl amacı, insanları angaryadan kurtarmak ve yaratıcılık ve empati gerektiren önemli şeylere odaklanmalarını sağlamak. Yapay zeka yazılımlarının beklenmedik özelliklerindne biri de yeni fikirler için beyin fırtınası yapmak. Yapay zeka şu anda hayal bile edemeyeceğimiz tamamen yeni sanat formları için fırsatların önünü açacak. Tıpkı ilk icat edenlerin 80'lerde rave müziğin yükselişini hayal edememesi gibi yapay zeka ile gerçekten yaratıcı şeyler yapan insan sayısında bir patlamanın eşiğinde olabiliriz.