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'Çıldırmamak Elde Değil'

Gamze Özçelik sosyal medyadan ateş püskürdü!

  1. Dünya gündemi, günlerdir ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında açıklanan belgelerle sarsılmaya devam ederken ünlü isim Gamze Özçelik son paylaşımıyla dikkatlerini üzerine çekti.

    Dünya gündemi, günlerdir ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında açıklanan belgelerle sarsılmaya devam ederken ünlü isim Gamze Özçelik son paylaşımıyla dikkatlerini üzerine çekti.

  2. Oyunculuğu bırakarak kurduğu dernekle yardıma muhtaç insanlara dünyanın dört bir yanında yardım eden ünlü isim Gamze Özçelik günlerdir dünya medyasında tartışılan ve birçok ünlü ismin ifşa olduğu pedofil Jeffrey Epstein skandalı ile ilgili tepkisini dile getirdi.

    Oyunculuğu bırakarak kurduğu dernekle yardıma muhtaç insanlara dünyanın dört bir yanında yardım eden ünlü isim Gamze Özçelik günlerdir dünya medyasında tartışılan ve birçok ünlü ismin ifşa olduğu pedofil Jeffrey Epstein skandalı ile ilgili tepkisini dile getirdi.

  3. "ÇILDIRMAMAK ELDE DEĞİL" Özçelik, sosyal medya hesabından Epstein etiketi kullanarak 'Çıldırmamak elde değil' notunu düştü. Duyarsız kalmayarak tepkisini ortaya koyan ünlü isim "Pedofili Adası"ndaki dehşetin toplumda meydana getirdiği öfkeye ses verdi.

    "ÇILDIRMAMAK ELDE DEĞİL" Özçelik, sosyal medya hesabından Epstein etiketi kullanarak 'Çıldırmamak elde değil' notunu düştü. Duyarsız kalmayarak tepkisini ortaya koyan ünlü isim "Pedofili Adası"ndaki dehşetin toplumda meydana getirdiği öfkeye ses verdi.

  4. Oyuncunun bu çıkışı, skandalın sadece hukuki boyutta değil, toplumsal bir çalkantıya dönüşmesini de gözler önüne serdi.

    Oyuncunun bu çıkışı, skandalın sadece hukuki boyutta değil, toplumsal bir çalkantıya dönüşmesini de gözler önüne serdi.

  5. Her geçen gün yeni ifşa ve korkunç detayların eklendiği dosyada devlet başkanları, başbakanlar, milyar dolarlık şirketlerin üst düzey yöneticileri ve dünyaca ünlü sanatçılar da bulunuyor.

    Her geçen gün yeni ifşa ve korkunç detayların eklendiği dosyada devlet başkanları, başbakanlar, milyar dolarlık şirketlerin üst düzey yöneticileri ve dünyaca ünlü sanatçılar da bulunuyor.

  6. İki Türk'ün ismininde geçtiği skandal davanın kilit ismi Jeffrey Epstein 2019'da hapishanede ölü bulunmuştu.

    İki Türk'ün ismininde geçtiği skandal davanın kilit ismi Jeffrey Epstein 2019'da hapishanede ölü bulunmuştu.