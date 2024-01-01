'Çıldırmamak Elde Değil'

Oyunculuğu bırakarak kurduğu dernekle yardıma muhtaç insanlara dünyanın dört bir yanında yardım eden ünlü isim Gamze Özçelik günlerdir dünya medyasında tartışılan ve birçok ünlü ismin ifşa olduğu pedofil Jeffrey Epstein skandalı ile ilgili tepkisini dile getirdi.