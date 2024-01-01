2024'Te Oruç Ne Zaman Başlıyor?
Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
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Müslümanlar için mübarek olan on bir ayın sultanı Ramazan ayına kısa bir zaman kaldı. Pek çok vatandaş, Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak etmeye ve internetten araştırmaya başladı. Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2024 yılında Mart ayında başlayacak.
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2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu. Buna göre; 2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. Ramazan ayı önümüzdeki sene 11 Mart günü başlayacak.
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2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? Gelecek yıl yani 2024'de Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihinde idrak edilemeye başlanacak.
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RAMAZAN AYININ ÖNEMİ Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar" 3 Aylar?ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur?an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur?an-ı Kerim?in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam?ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.