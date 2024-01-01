Aşk Yeniden Mi?
Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya açıklaması
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Şimdilerde "Aile" dizisinde başrol oynayan oyunculuk performansı kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Serenay Sarıkay, meslektaşı Kerem Bürsin ile 2015'te aşk yaşamaya başlamıştı.
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2019'DA AYRILMIŞLARDI Sarıkay-Bürsin çifti mutlu beraberliklerini 2019 yılında sonlandırmıştı. İkilinin yıllar sonra tekrar bir araya geldiği ve aşklarına ikinci bir şans verdiği iddia edildi.
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BÜRSİN'DEN YANIT İddialara Kerem Bürsin cephesinden yanıt geldi. X (Twitter) hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Hangi paralel evrende oluyor bu?" ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı.
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MERT DEMİR'LE AŞK MI YAŞIYOR? Öte yandan Kerem Bürsin ile aşk iddialarına sessiz kalmayı tercih eden Serenay Sarıkaya'nın bir süredir müzisyen Mert Demir ile yakınlaştığı söyleniyor.
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"ÇİLLİ BOM" Ünlü oyuncu, birkaç gün önce Mert Demir'in Instagram hesabından "İşte öle bir şey" notuyla yaptığı bir paylaşıma kayıtsız kalamamıştı. Sarıkaya, ünlü isme "Çilli bom" yorumunu yapmıştı. Bu paylaşım ve yorumun ardından ünlü oyuncu ve şarkıcının aşk yaşadığı iddiaları yeniden alevlenmişti.
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Ayrıca sesinin güzelliğiyle bilinen Serenay Sarıkaya, Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" adlı parçasında vokalistlik yaptığını "Vokal yapan benim evet" diyerek açıklamıştı.