Aşk Yeniden Mi?

"ÇİLLİ BOM" Ünlü oyuncu, birkaç gün önce Mert Demir'in Instagram hesabından "İşte öle bir şey" notuyla yaptığı bir paylaşıma kayıtsız kalamamıştı. Sarıkaya, ünlü isme "Çilli bom" yorumunu yapmıştı. Bu paylaşım ve yorumun ardından ünlü oyuncu ve şarkıcının aşk yaşadığı iddiaları yeniden alevlenmişti.