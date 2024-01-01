MİT Başvuruları Nasıl Yapılır, Şartlar Neler?
6 soruda MİT başvurusu
-
MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? MİT personeli olarak görev yapmak isteyenler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan bölümlere göre başvuruda bulunabilir. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://www.mit.gov.tr/ikBasvuru/ui/cv.aspx adresinden özgeçmiş formunu doldurarak başvurularını yapabilir.
-
MİT İŞ BAŞVURUSU İÇİN GENEL ŞARTLAR Personel alımları istihbarat uzmanı, dil uzmanı, mühendis, İHA sistemleri pilotu, tekniker, koruma ve emniyet memuru branşlarında yapılmakta, şartları sağlamanız halinde bu branşlardan birine başvurmanız beklenmektedir. Ancak bu branşlardan herhangi biri için gerekli şartları sağlamamakla birlikte belirli bir alanda bilgi, beceri, yetenek veya tecrübe sahibi olduğunuzu düşünüyorsanız, özgeçmiş formunu doldurarak genel başvuru yapabilirsiniz. Genel başvuru yapabilmek için aşağıdaki temel şartları sağlamanız gerekmektedir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 35 yaşını doldurmamış olmak En az üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokulu programlarının birinden ön lisans mezunu olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır).
-
MİT HANGİ İŞ KOLLARINA ALIM YAPACAK? Teşkilatın internet sitesindeki kariyer sayfasında, "istihbarat uzmanı", "mühendis", "dil uzmanı", "sağlık görevlisi tekniker", "İHA sistemleri pilotu", "koruma ve emniyet memurluğu" için başvuruda bulunulabiliyor.
-
6 SORUDA MİT BAŞVURUSU MİT, başvuruda bulunmak isteyen kişilerle alakalı en çok merak ettikleri sorulara yanıt verdi. İşte MİT'te çalışmak isteyenlerin merak ettikleri 6 soru ve yanıtı; 1- Vücudunda dövme olan iş başvurusu yapabilir mi? MİT'in internet sitesinde, iş başvurusunda merak edilen sorular ve yanıtlar da yer aldı. O soruların bazıları şöyle: 2- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilim. İş başvurusu yapabilir miyim? Hayır. İş başvurusunda bulunabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekir.
-
3- Çifte vatandaşlığım var. İş başvurusu yapabilir miyim? Evet. Birden fazla vatandaşlığa sahip olmak iş başvurusuna engel teşkil etmez. 4- İlköğretim mezunuyum. İş başvurusunda bulunabilir miyim? MİT'e başvurabilmek için, Dil Uzmanlığı branşı hariç, en az meslek yüksekokulu mezunu olmanız gerekir. Dil Uzmanlığı branşında İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dışında kalan diller için en az ortaöğretim (lise) mezunu olmanız gerekir.
-
5- Vücudumda dövme olması iş başvurusu yapmama engel mi? Evet. İlgili sağlık esaslarımız gereğince başvuruda bulunacak adayların, vücudunun görünen veya görünmeyen herhangi bir yerinde dövme olmamalıdır. 6- Üniversite öğrencileri MİT'te staj yapabilir mi? MİT gizlilik ilkesiyle hareket eden bir kurumdur ve staj yapma imkanı sunmamaktadır.