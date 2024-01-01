İzmir'i Sağanak Vurdu
Dikili'de okullar tatil edildi
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İzmir'in Dikili ilçesini sel vurdu.
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Meteorolojinin sağanak uyarısının ardından dün akşam saatlerinde başlayıp, gece boyunca etkisini sürdüren şiddetli yağış, özellikle İzmir'in Dikili ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.
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Sağanak nedeniyle Sülüklü Deresi ile tıkanan rögarlar taştı.
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Sağanak nedeniyle Sülüklü Deresi ile tıkanan rögarlar taştı.
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Ali Potra Yamacı ve yüksek kesimdeki Çamlık mevkisinden gelen yağmur suyu nedeniyle İsmet Paşa Mahallesi'nde bazı araçlar mahsur kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
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İlçe merkezindeki başta Şehit Sami Akbulut Caddesi olmak üzere cadde ve sokaklar suyla doldu.
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Kabakum Mahallesi'nde de yazlık siteleri ile evlerin bahçelerini su bastı.
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İlçede öğleden sonra okullar tatil edildi.