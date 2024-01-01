İzmir'i Sağanak Vurdu

İki ilimizde eğitime kar engeli
İki ilimizde eğitime kar engeli
5 gün devamsızlık yapan öğrenci belge alamaz mı?
5 gün devamsızlık yapan öğrenci belge alamaz mı?
'Teröre karşı bildiri' konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi
'Teröre karşı bildiri' konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi
Kahramanmaraş'ta 11 bin 512 deprem soruşturması açıldı
Kahramanmaraş'ta 11 bin 512 deprem soruşturması açıldı
'Terörle mücadelede herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda'
'Terörle mücadelede herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda'
Kamu-Sen memur emeklilerinin refah payı talebini yineledi
Kamu-Sen memur emeklilerinin refah payı talebini yineledi
MEB görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
MEB görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Ulaştırma ve haberleşme sektöründe 319 milyarlık kamu yatırımı yapılacak
Ulaştırma ve haberleşme sektöründe 319 milyarlık kamu yatırımı yapılacak
TBMM Genel Kurulu 'terör' gündemiyle toplandı
TBMM Genel Kurulu 'terör' gündemiyle toplandı
KVKK 'T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber' yayımladı
KVKK 'T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber' yayımladı
Kabine toplantısı başladı: Emekliye 'ek zam' çıkacak mı?
Kabine toplantısı başladı: Emekliye 'ek zam' çıkacak mı?
Kaskoda mesleğe özel indirim
Kaskoda mesleğe özel indirim
Öğretmene otoyol ücreti şoku: Otobüste çantasındaki HGS etiketine kesildi
Öğretmene otoyol ücreti şoku: Otobüste çantasındaki HGS etiketine kesildi
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Rıdvan Güleç seçildi
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Rıdvan Güleç seçildi
YÖK ve BTK işbirliği yaptı: 'Yapay zeka' dersleri üniversite müfredatına eklenecek
YÖK ve BTK işbirliği yaptı: 'Yapay zeka' dersleri üniversite müfredatına eklenecek
Somali Cumhurbaşkanının oğlunun cezası belli oldu
Somali Cumhurbaşkanının oğlunun cezası belli oldu
Bahçeli: Can Atalay kararının Meclis'te derhal okunmasını istiyoruz
Bahçeli: Can Atalay kararının Meclis'te derhal okunmasını istiyoruz
MİT, gençlerin yeni kariyer umudu oldu
MİT, gençlerin yeni kariyer umudu oldu
10 soruda Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu
10 soruda Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu
9 kişinin öldüğü Mersin'deki otobüs kazasına soruşturma
9 kişinin öldüğü Mersin'deki otobüs kazasına soruşturma
MİT, PKK/PAJK Suriye sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/PAJK Suriye sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
2 bin TL'yi geçen gram altında hedef 3 bin TL
2 bin TL'yi geçen gram altında hedef 3 bin TL
Seçimlere yönelik aday listelerini içeren YSK kararı yayımlandı
Seçimlere yönelik aday listelerini içeren YSK kararı yayımlandı
EGM'de 127 personel, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etti
EGM'de 127 personel, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etti
İnşatta usta maaşı 150 bin lirayı gördü
İnşatta usta maaşı 150 bin lirayı gördü
'Ayasofya müzeye çevrildi' iddiasına yalanlama
'Ayasofya müzeye çevrildi' iddiasına yalanlama
Teklif TBMM'ye sunuldu: Asgari ücret desteği 700 TL'ye çıkıyor
Teklif TBMM'ye sunuldu: Asgari ücret desteği 700 TL'ye çıkıyor
2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Koca ve Prof. Dr. Kara'dan uyarı: Türkiye 3 virüsün etkisi altında
Bakan Koca ve Prof. Dr. Kara'dan uyarı: Türkiye 3 virüsün etkisi altında
Bakan Yerlikaya'dan 7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı
Bakan Yerlikaya'dan 7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı

İzmir'i Sağanak Vurdu

Dikili'de okullar tatil edildi

  1. İzmir'in Dikili ilçesini sel vurdu.

    İzmir'in Dikili ilçesini sel vurdu.

  2. Meteorolojinin sağanak uyarısının ardından dün akşam saatlerinde başlayıp, gece boyunca etkisini sürdüren şiddetli yağış, özellikle İzmir'in Dikili ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

    Meteorolojinin sağanak uyarısının ardından dün akşam saatlerinde başlayıp, gece boyunca etkisini sürdüren şiddetli yağış, özellikle İzmir'in Dikili ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

  3. Sağanak nedeniyle Sülüklü Deresi ile tıkanan rögarlar taştı.

    Sağanak nedeniyle Sülüklü Deresi ile tıkanan rögarlar taştı.

  4. Sağanak nedeniyle Sülüklü Deresi ile tıkanan rögarlar taştı.

    Sağanak nedeniyle Sülüklü Deresi ile tıkanan rögarlar taştı.

  5. Ali Potra Yamacı ve yüksek kesimdeki Çamlık mevkisinden gelen yağmur suyu nedeniyle İsmet Paşa Mahallesi'nde bazı araçlar mahsur kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

    Ali Potra Yamacı ve yüksek kesimdeki Çamlık mevkisinden gelen yağmur suyu nedeniyle İsmet Paşa Mahallesi'nde bazı araçlar mahsur kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

  6. İlçe merkezindeki başta Şehit Sami Akbulut Caddesi olmak üzere cadde ve sokaklar suyla doldu.

    İlçe merkezindeki başta Şehit Sami Akbulut Caddesi olmak üzere cadde ve sokaklar suyla doldu.

  7. Kabakum Mahallesi'nde de yazlık siteleri ile evlerin bahçelerini su bastı.

    Kabakum Mahallesi'nde de yazlık siteleri ile evlerin bahçelerini su bastı.

  8. İlçede öğleden sonra okullar tatil edildi.

    İlçede öğleden sonra okullar tatil edildi.