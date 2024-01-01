Büyükşehir'le Çaresiz Değilsiniz

Burada misafir edilen vatandaşların, istihdam sağlanarak yeniden hayata kazandırıldığını ifade eden Başkan Aktaş, ?Maalesef hayatın gelişimi içerisinde insanlar istemedikleri olaylarla karşılaşabiliyor. Evinden, barkından olabiliyor, ailelerinden ayrı kalabiliyor. Sosyal devlet, sosyal belediye olmanın gereği olarak çaresiz duruma düşen vatandaşlarımızın elinden tutmak amacıyla projeler geliştiriyoruz. Burası bir otel konforunda. Konaklama yapma imkanıyla beraber, hasta olanların tedavilerinin yapılması noktasında verilen destekler, üç öğün sıcak yemek ve 24 saat sıcak suya ulaşma imkanı sağlanıyor. 2023 yılında farklı sebeplerle buraya gelerek misafir edilen 78 kardeşimiz İŞKUR ve BİKO marifetiyle eğitilerek farklı firmalarda istihdama katıldı. Burada misafirlerimize sıcak bir yuvayı hissettirmek, onları sıcak bir yuvada ağırlamak gibi birçok altyapıyı oluştururken, misafirlerimize yine burada bulunan üretim tesislerimizde sigortalı olarak gelir sağlaması ve hayata kazandırmak adına bir ortam sağlıyoruz. Nerede zor durumda olan bir vatandaşımız varsa Bursa Büyükşehir Belediyesi her zaman onların yanında? diye konuştu.