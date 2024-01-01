İnci Taneleri Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!

İnci Taneleri dizisi yayınlanan yeni tanıtımıyla yine gündeme bomba gibi düştü.

Diziye ait yeni bir afiş paylaşıldı. BKM imzalı dizide Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç gibi oyuncular yer alıyor.

Tanıtımı yayınlandığından beri merakla beklenen Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nin yayın tarihi belli oldu.

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