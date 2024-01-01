İnci Taneleri Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!
Diziden yeni kareler yayınlandı
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Tanıtımı yayınlandığından beri merakla beklenen Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nin yayın tarihi belli oldu.
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Yıllar sonra ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan, dizide Adem Yücadağ karakterini oynayacak.
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Diziye ait yeni bir afiş paylaşıldı. BKM imzalı dizide Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç gibi oyuncular yer alıyor.
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İnci Taneleri dizisi ilk bölümüyle 25 Ocak Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak.
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Dizinin ilk tanıtımında oyuncu Hazar Ergüçlü, "Evin barkın yok mu Dilber" adlı şarkıyla dansı gündem olmuştu.
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İnci Taneleri dizisi yayınlanan yeni tanıtımıyla yine gündeme bomba gibi düştü.
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