Türkiye'nin En Genç İlleri Belli Oldu!

Hangi ilde ne kadar genç nüfus olduğu, ülke genelindeki yaş dağılımı tek tek açıklandı. Ayrıca 84 milyon 680 bin 273 kişilik nüfusu ile büyük bir genişliğe sahip Türkiye'nin en genç illeri ve en yaşlı kentleri de belli oldu. İşte, Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri sıralaması...