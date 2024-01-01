Türkiye'nin En Genç İlleri Belli Oldu!

Alper Gezeravcı'nın da olduğu uzay yolculuğu ertelendi
Alper Gezeravcı'nın da olduğu uzay yolculuğu ertelendi
Lütfi Savaş'ın 'Kentsel dönüşüm Bakanlık tarafından engelleniyor' iddiasına yanıt
Lütfi Savaş'ın 'Kentsel dönüşüm Bakanlık tarafından engelleniyor' iddiasına yanıt
Başsavcı açıkladı: 2023'te Çorum tarihinin en yüksek suç oranına ulaşıldı
Başsavcı açıkladı: 2023'te Çorum tarihinin en yüksek suç oranına ulaşıldı
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HSK üyeliği için toplandı
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HSK üyeliği için toplandı
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı belli oldu
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı belli oldu
MB açıkladı: Konutta yıllık fiyat artışı yüzde 82,8
MB açıkladı: Konutta yıllık fiyat artışı yüzde 82,8
Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72
Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72
Cevdet Yılmaz: Kalkınma hamlemize kararlılıkla devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Kalkınma hamlemize kararlılıkla devam edeceğiz
MHP 55 adayını daha açıkladı
MHP 55 adayını daha açıkladı
Bakan Uraloğlu 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi' için tarih verdi
Bakan Uraloğlu 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi' için tarih verdi
Ankara ve İstanbul Başsavcıları Yargıtay üyeliğine seçildi
Ankara ve İstanbul Başsavcıları Yargıtay üyeliğine seçildi
Yeni evlenecek gençlerin kredi başvurusu için hazırlıklar tamamlandı
Yeni evlenecek gençlerin kredi başvurusu için hazırlıklar tamamlandı
Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor
Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor
Bakan Işıkhan'dan 'emekli zammı' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'emekli zammı' açıklaması
AK Parti'de meclis üyeliği adaylıklarında 'mühendis' kriteri
AK Parti'de meclis üyeliği adaylıklarında 'mühendis' kriteri
Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa'yı yakın zamanda hayata geçireceğiz
Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa'yı yakın zamanda hayata geçireceğiz
YSK Başkanı Yener: Türkiye 31 Mart seçimlerine hazır
YSK Başkanı Yener: Türkiye 31 Mart seçimlerine hazır
Emekliler maaş artışlarının gözden geçirilmesini istiyor
Emekliler maaş artışlarının gözden geçirilmesini istiyor
Seyyar sandıkta oy kullanabilmek için son başvuru bugün
Seyyar sandıkta oy kullanabilmek için son başvuru bugün
10 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
10 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
Eskişehir krizinin perde arkası: Büyükerşen, Özel'i DSP ile tehdit etmiş
Eskişehir krizinin perde arkası: Büyükerşen, Özel'i DSP ile tehdit etmiş
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'emeklilere ilave artış' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'emeklilere ilave artış' açıklaması
'Terörle Mücadelede TBMM'nin Tavizsiz Desteğine Dair Karar' Resmi Gazete'de
'Terörle Mücadelede TBMM'nin Tavizsiz Desteğine Dair Karar' Resmi Gazete'de
Çalışma Bakanı Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
Çalışma Bakanı Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
İki ilimizde eğitime kar engeli
İki ilimizde eğitime kar engeli
'Teröre karşı bildiri' konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi
'Teröre karşı bildiri' konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi
Kahramanmaraş'ta 11 bin 512 deprem soruşturması açıldı
Kahramanmaraş'ta 11 bin 512 deprem soruşturması açıldı
'Terörle mücadelede herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda'
'Terörle mücadelede herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda'
MEB görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
MEB görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Ulaştırma ve haberleşme sektöründe 319 milyarlık kamu yatırımı yapılacak
Ulaştırma ve haberleşme sektöründe 319 milyarlık kamu yatırımı yapılacak

Türkiye'nin En Genç İlleri Belli Oldu!

Çok merak edilen soru: Hangi şehir kaç yaşında?

  1. Hangi ilde ne kadar genç nüfus olduğu, ülke genelindeki yaş dağılımı tek tek açıklandı. Ayrıca 84 milyon 680 bin 273 kişilik nüfusu ile büyük bir genişliğe sahip Türkiye'nin en genç illeri ve en yaşlı kentleri de belli oldu. İşte, Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri sıralaması...

    Hangi ilde ne kadar genç nüfus olduğu, ülke genelindeki yaş dağılımı tek tek açıklandı. Ayrıca 84 milyon 680 bin 273 kişilik nüfusu ile büyük bir genişliğe sahip Türkiye'nin en genç illeri ve en yaşlı kentleri de belli oldu. İşte, Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri sıralaması...

  2. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,2'sini oluşturdu. Genç nüfusun %51,2'sini erkek nüfus, %48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu.

    Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,2'sini oluşturdu. Genç nüfusun %51,2'sini erkek nüfus, %48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu.

  3. ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %22,0 ile Hakkari oldu.

    ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %22,0 ile Hakkari oldu.

  4. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu ikinci il ise %22,1 ile Şırnak.

    Genç nüfus oranının en yüksek olduğu ikinci il ise %22,1 ile Şırnak.

  5. SİİRT, yüzde 21,8 oranla Türkiye'nin en genç 3'üncü şehridir.

    SİİRT, yüzde 21,8 oranla Türkiye'nin en genç 3'üncü şehridir.

  6. 4. BAYBURT - %21,4

    4. BAYBURT - %21,4

  7. 5. AĞRI - % 20,9

    5. AĞRI - % 20,9

  8. 6. MUŞ - %20,5

    6. MUŞ - %20,5

  9. 7. VAN - %20,3

    7. VAN - %20,3

  10. 8. BİTLİS - %19,9

    8. BİTLİS - %19,9

  11. 9. BATMAN - %19,7

    9. BATMAN - %19,7

  12. 10. GÜMÜŞHANE - %19,1

    10. GÜMÜŞHANE - %19,1

  13. GENÇ NÜFUS ORANIN EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER <br> 10. ÇORUM - %13,5

    GENÇ NÜFUS ORANIN EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER
    10. ÇORUM - %13,5

  14. 9. KIRKLARELİ - %13,4

    9. KIRKLARELİ - %13,4

  15. 8. AYDIN - %13,2

    8. AYDIN - %13,2

  16. 7. ORDU - %13,2

    7. ORDU - %13,2

  17. 6. ARTVİN - %13,1

    6. ARTVİN - %13,1

  18. 5. SİNOP - %13,0

    5. SİNOP - %13,0

  19. 4. İZMİR - %12,9

    4. İZMİR - %12,9

  20. 3. BALIKESİR - %12,7

    3. BALIKESİR - %12,7

  21. 2. TUNCELİ - % %12,7

    2. TUNCELİ - % %12,7

  22. 1. MUĞLA - 12,3 ile Türkiye'nin genç nüfus oranı en düşük ili oldu.

    1. MUĞLA - 12,3 ile Türkiye'nin genç nüfus oranı en düşük ili oldu.