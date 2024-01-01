Türkiye'nin En Genç İlleri Belli Oldu!
Çok merak edilen soru: Hangi şehir kaç yaşında?
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Hangi ilde ne kadar genç nüfus olduğu, ülke genelindeki yaş dağılımı tek tek açıklandı. Ayrıca 84 milyon 680 bin 273 kişilik nüfusu ile büyük bir genişliğe sahip Türkiye'nin en genç illeri ve en yaşlı kentleri de belli oldu. İşte, Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri sıralaması...
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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,2'sini oluşturdu. Genç nüfusun %51,2'sini erkek nüfus, %48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu.
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ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %22,0 ile Hakkari oldu.
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Genç nüfus oranının en yüksek olduğu ikinci il ise %22,1 ile Şırnak.
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SİİRT, yüzde 21,8 oranla Türkiye'nin en genç 3'üncü şehridir.
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4. BAYBURT - %21,4
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5. AĞRI - % 20,9
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6. MUŞ - %20,5
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7. VAN - %20,3
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8. BİTLİS - %19,9
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9. BATMAN - %19,7
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10. GÜMÜŞHANE - %19,1
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GENÇ NÜFUS ORANIN EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER
10. ÇORUM - %13,5
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9. KIRKLARELİ - %13,4
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8. AYDIN - %13,2
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7. ORDU - %13,2
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6. ARTVİN - %13,1
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5. SİNOP - %13,0
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4. İZMİR - %12,9
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3. BALIKESİR - %12,7
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2. TUNCELİ - % %12,7
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1. MUĞLA - 12,3 ile Türkiye'nin genç nüfus oranı en düşük ili oldu.