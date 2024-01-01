Hababam Sınıfı'nın Ahmet'i Değişimiyle Herkesi Şoke Etti!
İşte görenlerin tanımakta güçlük çektiği usta oyuncunun son hali...
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"Hababam Sınıfı Uyanıyor" filminde oynadığı "Çalışkan Ahmet" rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Ahmet Sezerel, yıllar sonra adeta bambaşka birine dönüştü. İşte görenlerin tanımakta güçlük çektiği usta oyuncunun son hali...
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Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden Hababam Sınıfı serisi aradan yıllar geçmesine rağmen hala daha en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.
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7'den 70'e herkesin en sevdiği filmler arasına adını yazdıran Hababam Sınıfı'nda "Çalışkan Ahmet" karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Sezerel, son dönemlerde merak konusu haline geldi.
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Hababam Sınıfı'nın yanı sıra "Neşeli Günler", "Gülen Adam" ve "Cennetin Çocukları" gibi filmlerde de oynayan Sezerel, uzun zamandır ekranlardan uzakta bir yaşantı sürdürüyor.
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İlk kez Hababam Sınıfı Uyanıyor ile tanınan sevilen oyuncu, şu sıralar oyunculuk yapmıyor.
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Hababam Sınıfı serisinde rol aldığında 21 yaşında olan ünlü oyuncu artık 70 yaşında.
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Kamera arkasında yönetmen yardımcılığı yapan usta oyuncu günümüzde kendisine ait olan bir mekan işletmektedir.
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Yıllar içerisinde eski halinden eser kalmayan Sezerel'in görenler tanımakta güçlük çekiyor.
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İşte, Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in son hali...
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