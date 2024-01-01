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Ulaştırma ve haberleşme sektöründe 319 milyarlık kamu yatırımı yapılacak

Hababam Sınıfı'nın Ahmet'i Değişimiyle Herkesi Şoke Etti!

İşte görenlerin tanımakta güçlük çektiği usta oyuncunun son hali...

  1. "Hababam Sınıfı Uyanıyor" filminde oynadığı "Çalışkan Ahmet" rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Ahmet Sezerel, yıllar sonra adeta bambaşka birine dönüştü. İşte görenlerin tanımakta güçlük çektiği usta oyuncunun son hali...

    "Hababam Sınıfı Uyanıyor" filminde oynadığı "Çalışkan Ahmet" rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Ahmet Sezerel, yıllar sonra adeta bambaşka birine dönüştü. İşte görenlerin tanımakta güçlük çektiği usta oyuncunun son hali...

  2. Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden Hababam Sınıfı serisi aradan yıllar geçmesine rağmen hala daha en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.

    Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden Hababam Sınıfı serisi aradan yıllar geçmesine rağmen hala daha en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.

  3. 7'den 70'e herkesin en sevdiği filmler arasına adını yazdıran Hababam Sınıfı'nda "Çalışkan Ahmet" karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Sezerel, son dönemlerde merak konusu haline geldi.

    7'den 70'e herkesin en sevdiği filmler arasına adını yazdıran Hababam Sınıfı'nda "Çalışkan Ahmet" karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Sezerel, son dönemlerde merak konusu haline geldi.

  4. Hababam Sınıfı'nın yanı sıra "Neşeli Günler", "Gülen Adam" ve "Cennetin Çocukları" gibi filmlerde de oynayan Sezerel, uzun zamandır ekranlardan uzakta bir yaşantı sürdürüyor.

    Hababam Sınıfı'nın yanı sıra "Neşeli Günler", "Gülen Adam" ve "Cennetin Çocukları" gibi filmlerde de oynayan Sezerel, uzun zamandır ekranlardan uzakta bir yaşantı sürdürüyor.

  5. İlk kez Hababam Sınıfı Uyanıyor ile tanınan sevilen oyuncu, şu sıralar oyunculuk yapmıyor.

    İlk kez Hababam Sınıfı Uyanıyor ile tanınan sevilen oyuncu, şu sıralar oyunculuk yapmıyor.

  6. Hababam Sınıfı serisinde rol aldığında 21 yaşında olan ünlü oyuncu artık 70 yaşında.

    Hababam Sınıfı serisinde rol aldığında 21 yaşında olan ünlü oyuncu artık 70 yaşında.

  7. Kamera arkasında yönetmen yardımcılığı yapan usta oyuncu günümüzde kendisine ait olan bir mekan işletmektedir.

    Kamera arkasında yönetmen yardımcılığı yapan usta oyuncu günümüzde kendisine ait olan bir mekan işletmektedir.

  8. Yıllar içerisinde eski halinden eser kalmayan Sezerel'in görenler tanımakta güçlük çekiyor.

    Yıllar içerisinde eski halinden eser kalmayan Sezerel'in görenler tanımakta güçlük çekiyor.

  9. İşte, Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in son hali...

    İşte, Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in son hali...