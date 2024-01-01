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BESAŞ Hem Çiftçi, Hem Tüketici Dostu

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, 2023 yılında da süt üreticisi için can simidi olurken, hem unlu mamuller hem de süt ürünlerini en sağlıklı ve ekonomik şartlarda Bursalılarla buluşturdu.

  1. Kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle Türkiye?ye örnek yatırımları Bursa?da hayata geçiren ve 2013 yılında hizmete açtığı Keles Süt Ürünleri Tesisi ile bölge çiftçisine can suyu olan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan çiftçinin ürününü değerlendirirken, diğer taraftan da Bursalıları sağlıklı gıda ile buluşturmaya devam ediyor. Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki kalkınma kooperatifleri ile birlikler vasıtasıyla 2023 yılı boyunca çiftçiden 4 milyon litreye yakın süt alan BESAŞ, buna karşılık 28 milyon TL?nin üzerinde ödeme yaptı. Dağ bölgesi çiftçilerinden alınan sütler, yeni teknolojilerle geliştirilmiş tesiste, tamamen hijyenik koşullarda kaliteli ve sağlıklı pastörize günlük süt, klasik beyaz peynir, gurme kaşar, tost peyniri, dil peyniri, yoğurt, ayran, lor ve krema olarak Bursa sofralarındaki yerini aldı.

    Kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle Türkiye?ye örnek yatırımları Bursa?da hayata geçiren ve 2013 yılında hizmete açtığı Keles Süt Ürünleri Tesisi ile bölge çiftçisine can suyu olan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan çiftçinin ürününü değerlendirirken, diğer taraftan da Bursalıları sağlıklı gıda ile buluşturmaya devam ediyor. Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki kalkınma kooperatifleri ile birlikler vasıtasıyla 2023 yılı boyunca çiftçiden 4 milyon litreye yakın süt alan BESAŞ, buna karşılık 28 milyon TL?nin üzerinde ödeme yaptı. Dağ bölgesi çiftçilerinden alınan sütler, yeni teknolojilerle geliştirilmiş tesiste, tamamen hijyenik koşullarda kaliteli ve sağlıklı pastörize günlük süt, klasik beyaz peynir, gurme kaşar, tost peyniri, dil peyniri, yoğurt, ayran, lor ve krema olarak Bursa sofralarındaki yerini aldı.

  2. Çiftçiye siyez desteği<br> Ayrıca kırsal kalkınma projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından çiftçilere, genetiği değişmeden günümüze kadar gelmiş ve günümüz buğdayının atası kabul edilen siyez buğdayı tohumu dağıtıldı. Dağ ilçelerinde ekimi yapılan 25 tona yakın siyez buğdayı, BESAŞ tarafından satın alındı. Kilogramı 9 TL?den alınan siyez buğdayı karşılığı çiftçilere ödemeleri gerçekleştirildi. BESAŞ, 2023 yılında 280 bine yakın siyez ekmeğini tüketici ile buluşturdu.

    Çiftçiye siyez desteği
    Ayrıca kırsal kalkınma projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından çiftçilere, genetiği değişmeden günümüze kadar gelmiş ve günümüz buğdayının atası kabul edilen siyez buğdayı tohumu dağıtıldı. Dağ ilçelerinde ekimi yapılan 25 tona yakın siyez buğdayı, BESAŞ tarafından satın alındı. Kilogramı 9 TL?den alınan siyez buğdayı karşılığı çiftçilere ödemeleri gerçekleştirildi. BESAŞ, 2023 yılında 280 bine yakın siyez ekmeğini tüketici ile buluşturdu.

  3. 80 milyon ekmek<br> Bursa?da 1979 yılında kurulan ve 1982 yılında faaliyete geçen, Türkiye?nin üçüncü Bursa?nın ise en büyük ekmek fabrikası olma özelliğini taşıyan BESAŞ, unlu mamul üretiminde de hız kesmedi. Organize Sanayi Bölgesi?nde 6 bin 400 metrekaresi kapalı, toplam 13 bin 500 metrekare alanda 5 adet tam otomatik tünel tipi tesiste 3 vardiya 24 saat hiç durmadan üretim yapan BESAŞ, 2023 yılında 80 milyon adedin üzerinde ekmeği Bursalılarla buluşturdu.

    80 milyon ekmek
    Bursa?da 1979 yılında kurulan ve 1982 yılında faaliyete geçen, Türkiye?nin üçüncü Bursa?nın ise en büyük ekmek fabrikası olma özelliğini taşıyan BESAŞ, unlu mamul üretiminde de hız kesmedi. Organize Sanayi Bölgesi?nde 6 bin 400 metrekaresi kapalı, toplam 13 bin 500 metrekare alanda 5 adet tam otomatik tünel tipi tesiste 3 vardiya 24 saat hiç durmadan üretim yapan BESAŞ, 2023 yılında 80 milyon adedin üzerinde ekmeği Bursalılarla buluşturdu.

  4. Bursa?nın markası<br> Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BESAŞ?ın kurulduğu günden bu yana ?Tek karımız sağlığınız? sloganı ile üretime devam ettiğini hatırlatarak, kalite, ekonomi ve hijyenden taviz verilmediğini hatırlattı. Gerek süt ürünleri gerekse unlu mamullerde mevzuata tamamen uyulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, ?Türkiye?nin en ucuz halk ekmeğini en kaliteli şartlarda üreterek vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Göreve geldiğimiz 2017 yılı Kasım ayından bu yana 26 milyon litreden fazla sütü çiftçilerimizden aldık. BESAŞ kurulduğu zamanda sadece ekmek üreten bir firmaydı. Bugün ise gün geçtikçe artan ihtiyaçlar doğrultusunda 500?ün üzerinde satış noktasıyla üretilen ürünlerin yanında 150 çeşide yakın temel tüketim ve gıda maddelerinin satışını da gerçekleştiren bir kurum haline geldi. Vatandaşlarımız bayilere gittiğinde kalite kontrolü BESAŞ tarafından gerçekleştirilen ürünleri güvenle alıyor. 2024 yılında da BESAŞ?ın kendi üretimi olan ürün çeşitliliğini, yapılan ar-ge çalışmaları doğrultusunda artırmayı hedefliyoruz. Her geçen gün ürünlerin sayısını vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda artırarak, yelpazemizi genişletmeye devam ediyoruz. BESAŞ?ta hizmet kalitesini artırmak adına yatırımlarımıza devam ediyoruz? diye konuştu.

    Bursa?nın markası
    Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BESAŞ?ın kurulduğu günden bu yana ?Tek karımız sağlığınız? sloganı ile üretime devam ettiğini hatırlatarak, kalite, ekonomi ve hijyenden taviz verilmediğini hatırlattı. Gerek süt ürünleri gerekse unlu mamullerde mevzuata tamamen uyulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, ?Türkiye?nin en ucuz halk ekmeğini en kaliteli şartlarda üreterek vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Göreve geldiğimiz 2017 yılı Kasım ayından bu yana 26 milyon litreden fazla sütü çiftçilerimizden aldık. BESAŞ kurulduğu zamanda sadece ekmek üreten bir firmaydı. Bugün ise gün geçtikçe artan ihtiyaçlar doğrultusunda 500?ün üzerinde satış noktasıyla üretilen ürünlerin yanında 150 çeşide yakın temel tüketim ve gıda maddelerinin satışını da gerçekleştiren bir kurum haline geldi. Vatandaşlarımız bayilere gittiğinde kalite kontrolü BESAŞ tarafından gerçekleştirilen ürünleri güvenle alıyor. 2024 yılında da BESAŞ?ın kendi üretimi olan ürün çeşitliliğini, yapılan ar-ge çalışmaları doğrultusunda artırmayı hedefliyoruz. Her geçen gün ürünlerin sayısını vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda artırarak, yelpazemizi genişletmeye devam ediyoruz. BESAŞ?ta hizmet kalitesini artırmak adına yatırımlarımıza devam ediyoruz? diye konuştu.