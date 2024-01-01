Gece Yatmadan Önce 1 Dilim Ayva Yerseniz...
Geceleri yatmadan önce yiyeceğiniz bir dilim ayva yediğinizde vücudunuza olacak etkilerinin ne olduğunu biliyor musunuz? İşte gece ayva yemenin mucize faydası...
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Potasyum, magnezyum, manganez ve C vitamini açısından zengin olan ayva, özellikle sinir sistemi ve kas fonksiyonları için önemlidir.
Geceleri 1 dilim ayva yiyip uyumak, faydasından yararlanmak için çok etkilidir.
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Ayva şeker oranı en düşük meyvelerden birisidir ve kan şekerini yükseltmediği gibi gereksiz kaloriler de içermez. Bu sebeple gönül rahatlığıyla tüketilebilir.
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Gece ayva yemek yüksek lif içeriği sayesinde iştahı kapatarak tokluk hissi sağlar. Böylece kilo kontrolü sağlanabilir.
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Uyku öncesi yenilen 1 dilim ayva, gece boyunca vücudun kan şekerini dengede tutmaya yarar.
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Ayva yiyip uyumak mide sağlığını korur, asit oluşumunu engeller.
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Uyumadan ayva yemenin faydaları arasında göğsü yumuşatarak öksürüğü engellemesi bulunur.