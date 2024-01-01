Doktorların Tavsiye Ettiği 5 Yaşlanma Karşıtı Yiyecek
Seçtiğimiz bazı yiyecekler vücudun daha iyi yaşlanmasına yardımcı olarak onu "bir zırh gibi" koruyabilir. Ömrü uzatan besinler sadece meyve ve sebzelerle sınırlı değil; işte bunlardan beşi.
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YABAN MERSİNİ Küçük mor meyve, vücudu enfeksiyondan bir zırh gibi koruyan vitaminler ve antioksidanlarla dolu. Ayrıca lezzetli ve düşük kalorili bir atıştırmalık. Araştırmacılara göre yaban mersini, antioksidan bakımından zengin olması nedeniyle yaşlanma karşıtı güçlü bir etki yaratıyor. Bunlar hücrelerin sağlıklı kalmasına ve hasar görmesini engellemeye yardımcı olurken aynı zamanda DNA onarımını da destekliyor. C vitamini içeriği nedeniyle meyveler aynı zamanda kas hasarını ve ağrıyı azaltıyor ve kolajen üretimi ile göz sağlığını destekliyor.
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DOMATES Beslenme uzmanı Amanda Ursell'e göre konu cildiniz olduğunda, beklenmedik bir gıda yaşlanma belirtilerini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Domates yemek cildimizi "içten dışa doğru" yaşlanmaya karşı koruyor ve kırışıklıklarla mücadele etmeye yardımcı oluyor. Domatesin yanı sıra ıspanak, kırmızı biber, havuç ve lahana gibi sebzeler de antioksidan pigmentlerle dolu.
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TAM TAHILLI GIDALAR Enerjiyi yavaşça serbest bırakan tam tahıllı gıdalar bir başka yaşlanma karşıtı temel besindir. Bunlara yulaf lapası, kahverengi makarna, pirinç ve tatlı patates gibi şeylerin yanı sıra meyve ve sebzeler de dahil. Tam tahilli bes'nler yaşlandıkça hormonları değişmeye başlayan kadınlarda enerjiyi dengelemek için özellikle yararlı olabilir. Beyaz ve rafine karbonhidratların aksine enerjiyi yavaşça serbest bıraktıklarından cildimizdeki kolajene zarar vermeyeceklerini ekledi. Harvard Üniversitesi araştırmacıları ayrıca tam tahılları diyetinize dahil etmenin daha uzun yaşamanıza yardımcı olacağını çünkü bunların kalp hastalığı, bağırsak kanseri, diyabet, felç gibi öldürücü hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürdü.
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FINDIK İnsanların düzenli olarak 100 yaşına kadar yaşadığı dünya çapındaki beş bölge olan Mavi Bölgelerde yaşayan insanların en çok terih ettiği atıştırmalık bir avuç fındık olabilir. Beslenme uzmanı Sophie Trotman, konu yaşlanma karşıtı olduğunda kuruyemişlerin çok önemli olduğunu söylüyor. Badem ve ceviz gibi kuruyemişlerin E vitamini, protein ve omega-3 yağ asitleri açısından çok zengin ve cildin yenilenmesine yardımcı olan çinko gibi mineraller içeriyor.
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SAĞLIKLI YAĞLAR Somon ve sardalye gibi yağlı balıklar, kan basıncını ve genel kalp sağlığını kontrol etmeye yardımcı olan önemli omega 3 yağlarıyla dolu. Bu yağlar aynı zamanda doğal yağ bariyerini koruyarak, cildi nemlendirerek ve ince çizgilerin görünümünü azaltarak cildinizin iyi görünmesini sağlıyor. Sağlıklı yağların bir diğer kaynağı da kalp sağlığına yardımcı olabilecek zeytin ve kolza yağı.