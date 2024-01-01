Doktorların Tavsiye Ettiği 5 Yaşlanma Karşıtı Yiyecek

FINDIK İnsanların düzenli olarak 100 yaşına kadar yaşadığı dünya çapındaki beş bölge olan Mavi Bölgelerde yaşayan insanların en çok terih ettiği atıştırmalık bir avuç fındık olabilir. Beslenme uzmanı Sophie Trotman, konu yaşlanma karşıtı olduğunda kuruyemişlerin çok önemli olduğunu söylüyor. Badem ve ceviz gibi kuruyemişlerin E vitamini, protein ve omega-3 yağ asitleri açısından çok zengin ve cildin yenilenmesine yardımcı olan çinko gibi mineraller içeriyor.