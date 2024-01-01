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Meteoroloji'den İstanbul'a Uyarı!

Meteoroloji̇ Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 7 günlük tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren tüm yurtta 6 ila 10 derece düşecek.

  1. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarıldı. Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarıldı. Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

  2. VALİLİKTEN UYARI İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Paylaşımda, Meteoroloji'nin "İstanbul'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" başlıklı uyarı metnine de yer verildi.

    VALİLİKTEN UYARI İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Paylaşımda, Meteoroloji'nin "İstanbul'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" başlıklı uyarı metnine de yer verildi.

  3. AKOM'DAN LODOS UYARISI AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul, 11 derece civarlarında seyreden hava sıcaklıklarının ardından bugün güne parçalı bulutlu gökyüzüyle başladı.

    AKOM'DAN LODOS UYARISI AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul, 11 derece civarlarında seyreden hava sıcaklıklarının ardından bugün güne parçalı bulutlu gökyüzüyle başladı.

  4. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, lodostan (güney-batı) şiddetini artıracağı, akşam 21.00'den itibaren ise kısa süreli hamlelerle saatte 40 ila 80 kilometre hıza çıkarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

    Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, lodostan (güney-batı) şiddetini artıracağı, akşam 21.00'den itibaren ise kısa süreli hamlelerle saatte 40 ila 80 kilometre hıza çıkarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

  5. 1 İL İÇİN TURUNCU, 8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü19 Ocak Cuma günü için Balıkesir'de turuncu; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da ise sarı uyarıda bulunduğunu belirterek, sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

    1 İL İÇİN TURUNCU, 8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü19 Ocak Cuma günü için Balıkesir'de turuncu; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da ise sarı uyarıda bulunduğunu belirterek, sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

  6. MGM'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde sıcaklıkların 6 ila 10 derece azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği belirtildi.

    MGM'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde sıcaklıkların 6 ila 10 derece azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği belirtildi.

  7. BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Sakarya ve Bilecik hariç) Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman ve Bolu ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz?in iç kesimleri ile Doğu Anadolu?nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Sakarya ve Bilecik hariç) Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman ve Bolu ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz?in iç kesimleri ile Doğu Anadolu?nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  8. HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu bölgelerde artmaya devam etmesi, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. <br> RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu bölgelerde artmaya devam etmesi, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
    RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

  9. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

  10. MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra batı kesimlerden başlayarak zamanla (Sakarya ve Bilecik hariç) bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

    MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra batı kesimlerden başlayarak zamanla (Sakarya ve Bilecik hariç) bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

  11. EGE Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı MANİSA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

    EGE Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı MANİSA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

  12. Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli sağanak ve lodos uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12 AKDENİZ Çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ADANA °C, 18°C Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı ANTALYA °C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı HATAY °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ISPARTA °C, 10°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri sağanak yağışlı

    Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli sağanak ve lodos uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12 AKDENİZ Çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ADANA °C, 18°C Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı ANTALYA °C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı HATAY °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ISPARTA °C, 10°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri sağanak yağışlı

  13. İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ANKARA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu YOZGAT °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

    İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ANKARA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu YOZGAT °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

  14. BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bolu çevrelerinin akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DÜZCE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

    BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bolu çevrelerinin akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DÜZCE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

  15. ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

  16. DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

  17. GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu SİİRT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu ŞANLIURFA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu SİİRT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu ŞANLIURFA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

  18. 18 OCAK PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

    18 OCAK PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

  19. 19 OCAK CUMA HAVA NASIL OLACAK?

    19 OCAK CUMA HAVA NASIL OLACAK?

  20. 20 OCAK CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

    20 OCAK CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

  21. 21 OCAK PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

    21 OCAK PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

  22. 22 OCAK PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

    22 OCAK PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?