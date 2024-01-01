Tavukçulukta Yeni Boyut: Araçla Gezen Tavuk
Konya'da bir tavuk yumurtacısı satıcısı, ticarete yeni boyut kattı. Köylerden tavuk toplayıp satan Mehmet Kasalak, tavukların arabada rahatladığını fark etti.
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Konya?da müşterilerin doğal yumurta talebini karşılama için köyleri gezen Mehmet Kasalak, işine boyut kattı. Kasalak, iddiasına göre, arabasına doldurup getirdiği tavukların iş yerine geldiğinde rahatlamış olduğunu farketti. Kasalak, bu keşfi sonrası artık tavukları arabasıyla gezdirmeye başladı.
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"Gezen tavuklarından" sağladığı yumurtaların tadının ve kalitesinin de arttığını düşünen Mehmet Kasalak, tavukları gruplara ayırarak aracıyla sırayla gezdirmeye başladı. Bu "keşif" Kasalak'ın bir arkadaşının çektiği video ile kamuoyuna duyuruldu. Video hemen ilgi çekti.
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"SABAHTAN HAZIRLANIP ÇIKIYORUZ, HAYVANLARLA BİRLİKTE GEZİYORUZ" Kasalak artık tavuklarıyla her gün gezintiye çıkıyor. Mehmet Kasalak, keşfini şöyle anlattı: ?Ben genellikle köylere gider tavuk toplayıp gelirim. Gelirken fark ettim, hayvanlar arabada huzurlu, rahat ve sıcak geliyorlar. Bu şekilde aklıma bir fikir geldi. İlk gezdirdiğimde 8 ila 10 arasında yumurta aldım. Baktım hayvanların rahatı güzel. Günlük olarak tavuklarımı gezdiriyorum. Bazı vatandaşlar gezen yumurta diye alıyor, kimisi de merak edip alıyor."
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Kasalak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an Konya?da tuttu bu şekilde gidiyor. Herkes memnun. Yola çıkınca da benim günüm maceralarla dolu. Arabamı görüp tavukları fark eden kimisi kornaya basıyor, kimisi durdurup hayvanların resmini çekiyor ve seviyor. Sabahtan hazırlanıp çıkıyoruz hayvanlarla birlikte geziyoruz."
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Kasalak, arabasıyla gezdirdiği tavuklarını bazen araziye bırakıyor. Kasalak, "Yeşillik bir ortam bulduğumda oraya salıyorum orada yayılıyorlar. Köylere gidiyorum hatta kayboldum kendimi farklı bir köyde buldum, hayatım bu şekilde. Hayvanlarla uğraşmayı seviyorum. Hayvanlar bana ayrı bir huzur veriyor. Bu işin maddi yönünden daha fazla, ben hayvanlarla vakit geçirmeyi daha çok seviyorum? dedi.
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"HEDEFİM ORGANİĞİ HERKESE AŞILAMAK" Hayvanlarla vakit geçirmeyi çok sevdiğinin altını çizen Kasalak, "İki tane farklı yerimiz var. Arabada gezenler 10 ile 15 yumurta, onları müşterilerime veriyorum. Sonra ayrı yerimiz var orada da bahçede geziyor sürekli tavuklar, onlardan veriyorum. Direkt arabadan 20-30 koli yumurta zaten alamayız." diye konuştu.
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Kasalak, amacının organik ürünlere herkesi alıştırmak olduğunu da belirtti. Kasalak'ın planları arasında büyük çiftlik sahibi olmak da var.
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Mehmet Kasalak?tan yumurta almaya gelen vatandaşlar ise araçta tavukların gezdiğini görünce çok şaşırıyorlar. Kasalak'tan aldıkları yumurtaların daha lezzetli olduğunu düşünen de var.
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