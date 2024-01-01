Tavukçulukta Yeni Boyut: Araçla Gezen Tavuk

Kasalak, arabasıyla gezdirdiği tavuklarını bazen araziye bırakıyor. Kasalak, "Yeşillik bir ortam bulduğumda oraya salıyorum orada yayılıyorlar. Köylere gidiyorum hatta kayboldum kendimi farklı bir köyde buldum, hayatım bu şekilde. Hayvanlarla uğraşmayı seviyorum. Hayvanlar bana ayrı bir huzur veriyor. Bu işin maddi yönünden daha fazla, ben hayvanlarla vakit geçirmeyi daha çok seviyorum? dedi.